Arccsonttörést szenvedett a magyar válogatott középpályás, mentővel szállították kórházba

Varga József a saját csapattársával ütközött össze.

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

A cikk lejjebb folytatódik

A 34-szeres magyar válogatott középpályás, Varga József súlyos arcsérülést szenvedett a Kazincbarcika vasárnapi NB II-es bajnokiján.

A saját csapattársával ütközött össze a 35 esztendős középpályás, akit mentővel kellett kórházba szállítani.





Mint ismert, Varga József a télen távozott a Debrecentől és márciusban elfogadta a Kazincbarcika és a DVTK által számára felvázolt összetett lehetőséget. Ennek értelmében a 35 esztendős labdarúgó a tavaszi szezonban szülővárosa csapatában, a barcikaiaknál futballozhat az NB II-ben, hosszú távon pedig a Diósgyőr szakmai munkájában is szerepet kaphat, kimondottan a két borsodi klub közötti partneri együttműködés keretében.

A 34-szeres válogatott középpályás a Kazincbarcika kezdőjében szerepelt a Nyíregyháza elleni vasárnapi másodosztályú bajnokin. A listavezető vendégek 1–0-s győzelmével végződött mérkőzés 77. percében azonban a labdáért való küzdelem során összeütközött csapattársával, Szabó Balázzsal. Mindketten a földön maradtak, sőt, a debreceniek egykori közönségkedvencét hordágyon kellett levinni a pályáról.

A Kazincbarcika hétfőn a közösségi oldalán számolt be arról, hogy Varga József súlyos arcsérülést szenvedett, mentő szállította kórházba. A klub tájékoztatása szerint az biztos, hogy törés is történt, de csak a további vizsgálatokat követően lesz pontos diagnózis. Ennek birtokában derülhet ki az is, hogy pontosan mennyit kell kihagynia a rutinos játékosnak, aki eddig 4 mérkőzésen összesen 450 percet töltött a pályán az NB II-ben jelenleg 10. kazincbarcikai csapatban.