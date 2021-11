Aranylabda-botrány: Megszólalt a France Football főszerkesztője

Amint arról beszámoltunk, a portugál RTP értesülései szerint Lionel Messi nyeri az idei Aranylabda-szavazást, s erről már magát a játékost is értesítette a France Football.

Pascal Ferre, a francia lap főszerkesztője azonban határozottan cáfolta a híreszteléseket.

"Ez egy óriási baromság, egy blöff" - mondta.

A szavazást hivatalosan október 25-én zárták le, ám a győztes kilétét Ferre szerint szigorúan titokban tartják a november 29-i párizsi gáláig, addig mindössze három-négy ember tudhatja a hivatalos végeredményt.

„Három gyerekem van és persze ők is meg szokták kérdezni, hogy ki nyert, de ezt a titkot nem árulom el nekik és a feleségemnek sem. Van egy macskám, de még neki se mondanám el, hogy ki nyerte idén az Aranylabdát” – nyilatkozta Ferre néhány napja a lengyel Sportowe Fakty-nak adott terjedelmes interjújában.

„Ezek a kiszivárogtatott információk nem valósak, higgyen nekem. A győztes kilétét csak egy egészen kis csoport ismeri. Az interneten keringő összes irat, amin eredményeket írnak, hamis, ugyanis ilyenkor nyomtatott végeredmény egyszerűen még nem létezik, így nem is lehet lefényképezni vagy beszkennelni. Minden adatot számítógépen tárolunk, és semmi sincsen kinyomtatva” – mondta Ferre, akit természetesen a lehetséges győztesekről, lengyel lap lévén elsősorban Lewandowskiról kérdeztek.

„Sok játékos teljesített nagyon magas szinten, köztük van természetesen Robert Lewandowski is, és még Messi, Benzema, Jorginho és sok más jelölt. A tavalyi, kivételes körülmények, amelyeket mindannyian ismerünk, arra kényszerítettek bennünket, hogy ne tartsuk meg a szavazást. Semmilyen iránymutatást nem adtunk arra vonatkozóan, hogy a szavazók idén a 2020-as évet is vegyék figyelembe, ugyanis ez 2021 legjobb játékosáról szól. Ugyanakkor nincs befolyásom a szavazókra, nem tartom kizártnak, hogy néhányan valóban figyelembe vették a tavalyi évet is. Lewandowski idén is megőrizte a nagyszerű formáját, nagyon magasra tette a lécet. Egyénileg a 2021-es év az ő teljesítménye szempontjából fantasztikusra sikeredett, a különbség azonban a csapatszinten megszerzett trófeák számában van. A Bayern meglehetősen hamar kiesett a Bajnokok Ligájából a PSG ellen, ami valószínűleg nagyrészt Robert hiányának volt köszönhető, Lengyelország pedig szintén búcsúzott az Európa-bajnokság csoportkörében. Messi is hamar kiesett a BL-ből a Barcelonával, de megnyerte a Copa Américát, az első nagy trófeáját Argentínával. Az Aranylabda nem a legtöbb gólt szerző játékos díja, de nem is azé, aki a legtöbb trófeát nyerte a csapatával, hanem az egyik és a másik elegye" - nyilatkozta.

Ferre hozzátette, a végső győztes nagyjából két héttel az eredményhirdetés előtt tudja meg, hogy ő nyerte az Aranylabdát.

