Antonyt erőszakkal vádolja a volt barátnője

A Manchester United brazil szélsője bajba kerülhet: a nő feljelentést tett.

Négyrendbeli erőszak vádjával az exbarátnője feljelentette a Manchester United brazil szélsőjét, Antonyt.

A Sportal írta meg – két brazil forrás, az ESPN és Globo Esporte cikke alapján –, hogy az egykori barátnője jelentette fel Antonyt, akit legalább négyrendbeli családon belül erőszakkal, agresszióval és fenyegető magatartással vádol.

Gabriella Cavallin két évig alkotott egy párt a Manchester United brazil szélsőjével. A nő állítása szerint még mindig fél, ugyanis Antonynak sok barátja van Brazíliában, és egy lőfegyvert is birtokol a válogatott labdarúgó.

A feljelentés szerint Antony egy brazil szórakozóhelyen megrántotta Gabriela karját, és betuszkolta őt egy autóba, ráadásul akkor 17 hetes terhes volt. Emellett Antony egyszer a telefonját is eltörte, és egy üvegdarabbal az ujját is megvágta féltékenységi rohamában. A bírósághoz eljuttatott iratokban az is szerepel, hogy egy drága nyári bevásárlás után Antony azzal fenyegette meg Cavallint, hogy megöli őt.

Az angol média ugyanakkor felfigyelt arra, hogy az említett esetek egyikének ideje május 20-a, amikor a brazil futballista a Manchester Uniteddel a Bournemouth ellen játszott.

Volt már hasonló eset a manchesteri klubnál: a csapat korábbi játékosát, Mason Greenwoodot is erőszakkal vádolták, az angol válogatott szélső jövője jelenleg is kérdéses.