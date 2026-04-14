Bózsik Tamás

Botrány! Ismét megrongálták Antoinne Griezmann plakettjét a Metropolitanónál

Atletico Madrid vs Barcelona
Atletico Madrid
Barcelona
Bajnokok Ligája
A. Griezmann

Vélhetően Barcelona-drukkerek cigarettával dobálták meg Antoinne Griezmann névtábláját az Atletico Madrid hazai pályájának környékén, ahol kedd este Bajnokok Ligája-negyeddöntő visszavágót játszik egymással az Atletico és a Barcelona.

Emellett az is látszódik a Mundo Deportivo képein, hogy egy Barcelona-matricát is ráragasztottak a földbe helyezett emléklapra. Az eset természetesen hatalmas felháborodást váltott ki az Atletico szimpatizánsainak körében. 

Még 2019-ben fordult elő legelőször, hogy megrongálták az Atletico Madrid szurkolói a francia játékos plakettjét, aki akkor igazolt át a Barcelonához. Tudni kell, hogy ilyen plaketteket azok a játékosok kaptak, akik legalább 100 alkalommal magukra öltötték a madridiak szerelését. 

Griezmann előbb kölcsönben, majd 2023-ban végleg visszatért a Matracosokhoz, ám az már biztos, hogy a szezon végezetével az Orlando Cityhez távozik. 

