Botrány! Ismét megrongálták Antoinne Griezmann plakettjét a Metropolitanónál

Emellett az is látszódik a Mundo Deportivo képein, hogy egy Barcelona-matricát is ráragasztottak a földbe helyezett emléklapra. Az eset természetesen hatalmas felháborodást váltott ki az Atletico szimpatizánsainak körében.

Még 2019-ben fordult elő legelőször, hogy megrongálták az Atletico Madrid szurkolói a francia játékos plakettjét, aki akkor igazolt át a Barcelonához. Tudni kell, hogy ilyen plaketteket azok a játékosok kaptak, akik legalább 100 alkalommal magukra öltötték a madridiak szerelését.

Griezmann előbb kölcsönben, majd 2023-ban végleg visszatért a Matracosokhoz, ám az már biztos, hogy a szezon végezetével az Orlando Cityhez távozik.

