„Annyira izgulunk, hogy aludni sem tudunk” – visszatérnek a vuhani szurkolók

„Annyira izgulunk, hogy aludni sem tudunk” – visszatérnek a vuhani szurkolók

A járvány epicentrumának számító Vuhanba kezd visszatérni az élet a normális kerékvágásba és végre a csapat szurkolói is átélhetik mindazt, amelyet kilenc hónapig nélkülözniük kellett: vasárnap visszatérhetnek a stadionba és szeretett csapatuk győzelméért szurkolhatnak. A Wuhan Zall a pekingi Gouan ellen lép pályára a kínai szuperliga kilencedik fordulójában, immáron nézők előtt.

„Azt hiszem, ma este egy percet sem fogok aludni, annyira izgatott vagyok” – meséli Gao Yajuj a Zall fanatikusa a meccset megelőző napon. „Láttam a telefonomon hajnali négy órakor, hogy az összes szurkolótársam elérhető, ők sem tudtak aludni, majd az egyikőjük üzent: hagyjuk az alvást, inkább találkozzunk.”

Gao a kapu mögötti tábor dobosa, a csapat fontos szerepet játszik az életében és az, hogy hónapokig megfosztották, attól, amit a legjobban szeret megviselte.

„A legnehezebb időkben is egységes tudott maradni a táborunk.”-tette hozzá Gao.

A kínai kormány fokozatosan enyhített a korlátozó intézkedéseken, és végül a labdarugó szövetség, ha egyelőre csak limitált létszámban is, de végre engedi, hogy nézők előtt rendezzék a bajnoki mérkőzéseket. A bajnokságot júliusban indították újra, a játékosokat pedig folyamatosan tesztelik.

Óriási dolog ez, hogy újra nézők előtt játszhatnak Kínában, különösen a vuhani drukkerek számára lehet ez érzelmes nap, hiszen a járvány a 11 milliós városból indult pusztító útjára.

„Az egész város leállt, nem volt élet, be voltunk zárkózva. De most, hogy visszatérhetünk a stadionokba, a csapatunkon, a szurkolóinkon keresztül az egész világnak megmutathatjuk, hogy milyen város is a miénk.” – meséli Gao.

A mérkőzéseket egyelőre semleges helyszínen rendezik, a Zall-Gouan bajnokit 750 kilóméterre Vuhan városától, Suzhou-ban rendezik. Egyelőre csupán 300 embert engednek be a lelátóra, cserébe őket ingyen mehetnek be a stadionokba, a klubok állják a költségeket. Néhány szurkoló persze nem bírta kivárni, hogy lazítsanak a korlátozásokon és belógtak a zárt kapus mérkőzésekre a korábbi fordulókban.

A 74 éves vuhani születésű Shi Anshi, a csapat szurkolója a klub 2009-es alapítása óta, és ez lesz az első alkalom, hogy elhagyja a várost a járvány kitörése óta.

„Nagyon frusztráló időszakon vagyunk túl, iszonyatosan hiányzott a futball. Nem érdekel az eredmény, egyszerűen örülök, hogy újra a helyszínen láthatom a srácokat, egy valamit várok el csupán: azt szeretném, hogy harcoljanak és küzdjenek a csapatunkért, az eredmény másodlagos” – meséli Anshi.

A Zall spanyol vezetőedzője, José Gonzales a mérkőzés előtti sajtótájékoztatón elmondta, hogy ez egy különleges nap lesz a klub életében.

A cikk lejjebb folytatódik

„Nagyon hálás vagyok, hogy ismét a szurkolóink előtt játszhatunk. Biztos vagyok benne, hogy óriási segítséget fog ez jelenteni a csapatunknak” – mondta a szakember, aki a járvány idején a hazájában rekedt és hónapokig nem tudott visszatérni Vuhanba a csapatához dolgozni.

De most nem csak ő tért vissza. Előbb a bajnokság indult újra, most pedig a vuhani szurkolók is újra élhetnek szenvedélyüknek, a szurkolásnak.

Megérdemlik.