Angol Ligakupa: Továbbment a Leicester, az Everton és a Bournemouth, kiesett a Burnley

Több PL-csapat is elhullott szerdán este.

Szerdán este tovább folytatódtak az küzdelmei, a tét a legjobb 32 csapat közé jutás volt.

Két Premier League-csapat küzdött meg egymással, amelyen a Newcastle United a Leicester City-t fogadta.

A Rókák az első félidőben Maddison góljával vezettek, amelyre azonban a második játékrészben Muto válaszolt, a végeredmény 1-1 lett, a büntetők után pedig a Leicester 4-2-re diadalmaskodott a Szarkák felett.

Az Everton idegenben szenvedett meg kicsit a Lincoln ellen, ugyanis a hazaiak már Anderson által az első percben vezettek, azonban Digne és Sigurdsson találataival a liverpooliak fordítottak.

Aztán Andrade révén visszajöttek a hazaiak a meccsbe, de Iwobi és Richarlison góljaival végül 4-2-vel ment tovább az Everton.

A Bournemouth hazai pályán gyűrte le a Forest Green-t. Bár a csapatok 0-0-ra végeztek, a büntetőket a Bournemouth végül 3-0-ra nyerte, ugyanis a vendégek részéről senki sem talált be.

A Burnley azonban búcsúzott, miután otthon kapott ki a rendes játékidőben 3-1-re a Sunderlandtől.

A Ligakupa szerdai eredményei (a rendes játékidőben):

Bournemouth 0 - 0 Forest Green (Tizenegyesekkel továbbjutott a Bournemouth)

Burnley 1 - 3 Sunderland

Lincoln 2 - 4 Everton

Newcastle 1 - 1 Leicester (Tizenegyesekkel továbbjutott a Leicester)

QPR 0 - 2 Portsmouth

Rotherham 0 - 1 Sheffield Wednesday

Swansea 6 - 0 Cambridge Utd

Közvetlenül a mérkőzések után megtartották a harmadik kör sorsolását is, íme a párosítások:

vs Rochdale

Luton Town vs Leicester City

Portsmouth vs Southampton

Sheffield Wednesday vs Everton

Crawley vs Stoke City

vs Nottingham Forest

vs Grimbsy/Macclesfield Town

Wolverhampton vs Reading

Oxford vs West Ham

Watford vs Swansea City

Brighton vs Aston Villa

Sheffield United vs Sunderland

Colchester vs Tottenham

Burton vs Bournemouth

Preston vs

MK Dons vs