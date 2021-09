Angol játékos került a Manchester United kívánságlistájának élére

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 10 000 Ft bónusz + 10 000 Ft ingyen fogadás vár Rád! Regisztrálj most!

Mindenképp megerősítené a Manchester United középpályáját Ole Gunnar Solskjaer. Sajtóértesülések szerint a következő nyáron a norvég szakvezető mindent megtesz majd azért, hogy az angol válogatott Declan Rice a West Hamtől az Old Traffordra tegye át a székhelyét.

Rice átigazolása már az idei nyáron is napirenden volt Manchesterben, de Jadon Sancho, Rafael Varane és Cristiano Ronaldo után már nem tudták kifizetni az angol játékos vételárát. Az Independent szerint a West Ham 100 millió fontra taksálja a labdaszerzésben és passzjátékban is erős 22 éves játékost, akit már az Eb-n és a válogatott szünetekben is győzködtek a manchesteri csapattársak.

A híresztelések szerint Rice nem Pogba helyére, hanem a francia játékos mellé érkezne, aki így kicsit támadóbb szerepkörben játszhat, míg az angol játékos feladata elsősorban a stabilitás biztosítása lenne a középpályán. Erre egyébként alkalmas is lenne, az Európa-bajnokság technikai elemzése szerint Rice kiváló labdaszerzési képességekkel rendelkezik, a Premier League idei kiírásában pedig a második legjobb, 95%-os passzhatékonysággal rendelkezik Aymeric Laporte mögött.

