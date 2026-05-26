A BBC Sport értesülései szerint jelenleg a Manchester City áll nyerésre a versenyben, és úgy tűnik, Anderson is egyre inkább az Etihad Stadion felé húz. A United ugyanakkor nem hajlandó túl nagy árat fizetni a játékosért, és nem szeretne belemenni elhúzódó tárgyalásokba sem, ami lassítja az üzletet.

Bár konkrét megállapodás még nincs a klubok között, a felek értékelései jelentősen eltérnek egymástól, így az átigazolás sorsa továbbra is teljesen nyitott.

A 23 éves középpályásért akár brit rekordot jelentő összeget is kifizethet a City, amely akár meg is haladhatja az Arsenal által Declan Rice-ért 2023-ban fizetett 105 millió fontot.

A Nottingham Forestnél közben egyre inkább számolnak azzal, hogy Anderson lehet a nyár legnagyobb eladása, különösen annak fényében, hogy a klub a 16. helyen végzett a Premier League-ben, és nem jutott ki európai kupasorozatba.

A Forest vezetőedzője, Vitor Pereira ugyanakkor hangsúlyozta, hogy szeretnék megtartani kulcsembereiket:

„Ha komoly célokért akarunk küzdeni, meg kell tartanunk a legjobb játékosokat. A piacot nem tudjuk kontrollálni, de az a célunk, hogy a lehető legtöbb kulcsembert megtartsuk” – mondta.

Anderson 2024-ben érkezett a Newcastle Unitedtől 35 millió fontért, azóta 92 mérkőzésen szerepelt a Forestben, és hat gólt szerzett. A Bournemouth elleni legutóbbi találkozón már az 50. meccsét játszotta a szezonban, és lecserélésekor a szurkolók állva tapsolták meg.

