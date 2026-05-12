Tóth Alexék edzőjével is leült tárgyalni a Chelsea

A The Sun szerint Iraola Bournemouthnál végzett munkája felkeltette a Chelsea érdeklődését, aki emiatt előkelő helyen szerepel a kívánságlistán.

A portál megjegyzi, hogy Iraola és Xabi Alonsót ugyanaz az ügynökség, a IDUB képviseli, és ez a közös pont segített a Kékek vezetőségének, hogy mindkét féllel megkezdje a tárgyalásokat.

Bár korábban a GOAL arról írt, hogy sem Xabi Alonsót, sem Xavit nem környékezte meg a Chelsea, angol kiadásunk cikke szerint előbbi igenis képben van a klubnál.

Sőt, az angol sajtó szerint Alonso az elsőszámú kiszemeltje a klubot birtokló BlueCo-csoportnak. Egy hozzá hasonló sztáredző érkezése még azt is jelentheti, hogy a tulajdonosok hajlandóak lemondani az átigazolások irányításáról, ami korábban több mesterrel is konfliktust szült.

Mint ismert, a Rayo Vallecano korábbi trénere bejelentette, hogy a szezon végezetével távozik a Vitality Stadiumból. Közben hivatalossá vált, hogy Marco Rose ül le Tóth Alex csapatának kispadjára a 2026-27-es szezonban.

