Amiben Cristiano Ronaldo biztosan jobb Lionel Messinél

Úgy tűnik, hogy Cristiano Ronaldo, aki kedden este a svédek ellen megszerezte a 101. gólját a válogatottban, a nemzeti csapatban nyújtott teljesítménye alapján jobb futballista, mint Lionel Messi.

Hívjuk segítségül a számokat, mert azok ugye nem csalnak és tekinthetjük objektívnek.

Kezdjük a legegyszerűbbel: Lionel Messi nem nyert a válogatottal semmit. Van ugyan egy olimpiai bajnoki címe, de az mondjuk egy amolyan utánpótlás-csapattal elért, amúgy szép siker. Ezen kívül Messivel az argentin válogatott tagjaként van négy ezüstje. Három a Copa Américáról (2007, 2015, 2016) és egy a világbajnokságról (2014). Ebben a tekintetben Ronaldo sem rendelkezik jelentős aranytartalékkal, de azért csak összehozott a portugál válogatottal egy Európa-bajnoki első helyet (2016), emellett van egy EB-ezüst is (2004) és természetesen ott szerepel a mérlegben egy arany is (2019), de ezt azért kezeljük a helyén. Hogy Ronaldo aranya többet ér-e Messi ezüstjeinél az érdekes kérdés, de az első hely az egyetlen, amit nem kell megmagyarázni.

Több csapat

Ronaldo ráadásul nem egy játékos a tizenegyből a válogatottban, hiszen 165 alkalommal lépett pályára hazája csapatában, ami már önmagában is döbbenetes adat. Messi 138 meccse sem semmi, de lényegesen kevesebb. És ez mindjárt egy fontos kérdés: miért játszott ennyivel több válogatott meccset Ronaldo? A portugál csapat az UEFA rendszerében több mérkőzésen lép pályára, mint a CONMEBOL (Dél-Amerikai Labdarúgó-szövetség) versenyein szereplő argentin. A mi kontinensünkön egy sima selejtező-sorozat alapból tíz mérkőzésből áll, míg a tengerentúl más a helyzet. Ott eleve csak a világbajnokság előtt versenyeznek a részvételért a válogatottak, a Copa Américán mindenki ott van, ellenben ez is egy rövidebb sorozat, mint az Európa-bajnokság.

Persze ez önmagában még nem indokolná, hogy Rolando 101, Messi pedig 70 gólnál tartson hazája csapatában. Messi 51, Ronaldo pedig 64 válogatott mérkőzésen talált be. A portugál kilenc meccsen ért el legalább három gólt – kétszer négyet – , míg az argentin „csak” ötször.

Persze közben lehet azon is gondolkodni, hogy a két játékos posztja nyilván nem ugyanaz. Csak akkor miért van az, hogy Messi a klubcsapatában lejátszott eddigi 763 mérkőzésen 645 gólt szerzett, míg Ronaldo esetében ez a mutató 852 meccsen 638 találat? Szögezzük le, hogy az argentin válogatott semmivel sem rosszabb, mint a portugál. Ellenben az lehet, hogy a jobb csapat, mint az argentin és Messi a katalánoknál másokkal szerepel együtt, akik másként is állnak hozzá. És talán abban is van némi igazság, hogy Messinek néha nyűg a válogatottban szerepelni, 2018-ban a kudarcok idején le is mondta a szereplést, aztán 2019-ben visszatért a csapatba. Ráadásul, mivel a nemzeti csapatával csak kudarcélményei vannak, ezért vélhetően tényleg nem valami motivált az együttesben, így nem is teljesít úgy a csapatban a Barcában.

A cikk lejjebb folytatódik

Ellentétben Ronaldóval, akinek ugye nem kell sokat utaznia, ha aktuális klubjából Lisszabonba kell mennie és láthatóan élvezi, ha portugál válogatottban szerepel. És a számok azt mutatják, hogy a válogatott szereplések, gólok tekintetében jobb, mint Messi.