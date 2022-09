Ami fekszik, nyugszik: a FIFA nem zárja ki a dél-amerikai válogatottat a VB-ről

Úgy néz ki, nem zárják ki Ecuador a világbajnokságról.

A Nemzetközi Labdarúgó Szövetség (FIFA) illetékes testülete helybenhagyta a fegyelmi bizottság korábbi állásfoglalását, ezzel másodszor is elutasítva a chilei szövetség (FFC) beadványát, amely szerint jogosulatlanul szerepelt egy játékos az ecuadori válogatottban a katari világbajnokság dél-amerikai selejtezősorozatában.

Az FFC májusban azt állította, hogy Byron David Castillo Segura valójában kolumbiai, ezért nem játszhatott volna Ecuador színeiben, márpedig tavaly szeptember óta nyolc vb-selejtezőn is pályára lépett.

A 23 éves hátvéd kálváriája 2017-ben kezdődött, amikor kizárták az ecuadori U20-as válogatottból, mondván: Kolumbiában, az ecuadori határhoz közeli Tumaco városában született. Két esztendővel később azzal gyanúsították, hogy meghamisította a születési dokumentumát, majd tavaly februárban vizsgálat indult annak megállapítására, hogy ecuadori vagy kolumbiai származású-e. Végül tavaly áprilisban megerősítették ecuadori állampolgárságát, és ezt követően bemutatkozhatott a válogatottban.

A chileiek több mint egy hónappal a dél-amerikai selejtezősorozat lezárása után panaszolták be Castillo miatt az ecuadori szövetséget. A FIFA fegyelmi testülete június 10-én elutasította a beadványt, és a fellebbezés nyomán most a fellebbviteli testület is hasonlóan foglalt állást a benyújtott dokumentumok és a meghallgatások után.

Ecuador a tabella negyedik helyén végzett a dél-amerikai selejtezőben, így kijutott a tornára, melyen a házigazda Katarral, valamint Hollandiával és Szenegállal szerepel majd egy csoportban. Chile hetedik lett – hét ponttal lemaradva Ecuadortól –, de szövetsége azzal érvelt, hogy továbbjuthat, ha riválisát megbüntetik Castillo szereplése miatt.

A friss döntés után még a nemzetközi Sportdöntőbírósághoz (CAS) fordulhat a chilei szövetség. A vb november 20-án kezdődik.

(Forrás: MTI)

