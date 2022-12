Amerikai kézbe, köztük egy ismert színész tulajdonába került a Premier League egyik csapata

Az amerikai Bill Foley lett az angol labdarúgó élvonalban szereplő Bournemouth tulajdonosa.

A klub honlapja kedden számolt be arról, hogy az egyesületet eddig birtokló Maxim Demin összes részvényét eladta a Black Knight Football Club nevű cégcsoportnak, melynek Foley a vezetője. Ezzel a társulás lett a többségi tulajdonos, míg az amerikai színész Michael B. Jordan – aki a Fatnasztikus négyes Fáklyájaként és a Creed főszereplőjeként is ismert – vezette egyesülés kisebbségi társ lett.

A 77 éves, pénzügyi cégével a New York-i értéktőzsdén is szereplő Foley a tulajdonosa az észak-amerikai profi jégkorongligában szereplő Vegas Golden Knightsnak is.

A Bournemouth 15 mérkőzésen szerzett 16 pontjával 14. helyen áll a Premier League-ben.

