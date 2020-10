Álomsorsolás? Juventus, Barcelona, Dinamo Kijev, Ferencváros

Ennél nem lehetett volna rosszabb! Ennél nem lehetett volna jobb!

A a BL-ben a G-csoportba került a Juventussal (vagyis Ronaldóval), a Barcelonával (vagyis Messivel) és Dinamo Kijevvel.

„Többen is együtt néztük a sorsolást. Hihetetlen ez az egész, minden idők két legjobb labdarúgója ellen játszhatunk. Óriási lesz! Óvatosan kell beszélni az esélyekről, de a harmadik helyet talán elcsíphetjük – nyilatkozta az M4Sportnak Botka Endre, a Ferencváros védője. – Minden futballistának az az álma, hogy ilyen ellenfelekkel találkozzon. A sorsolás közben fogtam fel, hogy hova is kerültünk. Fantasztikus ez az egész. Olyan stadionokba jutunk el, ahova eddig csak nézőként juthattunk el. Nem lesz könnyű átállítani a fejeket, hogy a bajnokságra is koncentráljunk, de tavaly is jól kezeltük ezt a helyzetet és meg tudtuk védeni a bajnoki címet.”

A Ferencváros elnöke Kubatov Gábor a Facebookon posztolt:

