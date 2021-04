Allegri, Wenger, Löw, Nagelsmann, van Bommel – ki lesz a Bayern új vezetőedzője?

A szakember el akarja hagyni a Bayern Münchent. A kérdés, hogy mit szól ehhez a klub és, hogy ki jön utána.

Hansi Flick némileg meglepő módon bejelentette, hogy a nyáron el akarja hagyni a Bayern Münchent, a csapatot, amivel az előző kiírásban mindent megnyert. Idén viszont úgy tűnik, hogy „csak” bajnok lesz az együttessel. De nem ez áll a nyilatkozat hátterében.

Egy fontos tény: Flick szerződése 2023. június 30-ig érvényes. Vagyis akár a feje tetejére is állhat a szakember, ha a Bayern nem engedi el, akkor maradnia kell. Nyilván az már senkinek sem lenne jó, de a papír az papír Németországban. Persze számtalan forgatókönyv van arra, hogy miként távizhat a szakember. Például úgy, hogy a német szövetség fizet egy jelentős összeget a Bayernnek, amely ezért cserébe elengedi szövetségi kapitánynak Flicket.

És persze létezik egy másik út is. A játékosok kiállnak a szakvezető mellett – Thomas Müller és David Alaba is könnyes búcsút vett az edzőtől a közösségi oldalán – és ezzel sarokba szorítják a bajor vezetést. Ugyanakkor az biztos, hogy ha Flick marad, akkor másnak kell mennie, mégpedig Hasan Salihamidzic sportigazgatónak, mert neki alaposan megromlott a kapcsolata Flickkel. Az ok egyszerű, hiszen a szakember nem kapta meg azokat a játékosokat, akiket szeretett volna, hogy még erősebb legyen a Bayern München kerete. Az egykori futballista kapkodva igazolt és a bevásárlásai finoman szólva sem hozták meg a várt eredményt, hiszen a csapat nem jutott be a Bajnokok Ligája elődöntőjébe, vagyis nem tudta tartani a lépést a riválisokkal.

Szóval valakinek mennie kell, de azért a legnagyobb esély Flick távozására van.

A kérdés, hogy ki jön utána.

A legesélyesebb Julan Nagelsmann, aki jelenleg az RB Leipzig vezetőedzője. Nála nincs tehetségesebb szakember ma Németországban. Ellene szól, hogy a klubja a hírek szerint 15 millió eurót kér azért, hogy felbontsa a 2023-ig érvényszer szerződését. Szóba kerülhet még Erik Ten Hag, aki az Ajax Amszterdammal ért el szép eredményeket és Karl-Heinz Rummenigge vezérigazgató támogatását is élvezi, ráadásul korábban dolgozott a Bayern második csapata mellett. Ellenben neki is élő szerződése van. A holland korábban azt nyilatkozta, hogy reményei szerint egyszer visszatérhet Münchenbe.

Szabadon igazolható Massimiliano Allegri, aki szintén támogat Rummenigge, ám az olasz szakembert a fél világ szívesen vinné. Meglepetést jelentene, ha a klub egykori játékosa Xabi Alonso lenne a befutó. Őt korábban összehozták már a Mönchengladbach-hal, de ott nem ő lett a befutó. Jelölt lehet még Mark van Bommel, aki 2019-ig volt a PSV vezetőedzője, de azóta nincs munkája. Akár Arséne Wenger is megkaphatja a kispadot. Az Arsenal óta nem dolgozik, nem is fiatal – de úgy tűnik az új fejlemények tükrében, hogy nem ő lesz a szövetségi kapitány.

És az igazán nagy húzás az lenne, ha Flick elmenne a válogatotthoz, Joachim Löw pedig elfoglalná a helyét Münchenben. Neki mondjuk Thomas Müller nem örülne, hiszen a rutinos játékost kitette a válogatottból a szakember.

Hansi Flick a legesélyesebb a német kapitányi posztra (1,35), de van még jelölt bőven.