Allegri nemet mondott a Real Madridnak, de a torinói visszatérésre sincs sok esély

A Juventus gondban van, ez eddig sem volt kérdés, de a vasárnapi Benevento elleni kudarc után immár 10 pont a csapat hátránya az éllovas Inter mögött. A sorozatban kilenc bajnoki címet nyert klub persze igyekszik tompítani az indulatokat, de a szurkolók jelentős része Andrea Pirlo vezetőedző ellen fordult és sokan Massimiliano Allegrit látnák szívesen a kispadon.

A szakember 2019-ben sorozatban megnyert öt bajnoki arany után hagyta el Torinót és azóta sincs állása. Korábban is keresett edző volt, ám most elismerte, hogy a legnagyobbaknak is nemet tudott mondani.

„Még a Juventus vezetőedzője voltam, amikor három évvel ezelőtt felhívott a Real Madrid, de elutasítottam a spanyol ajánlatot, mert Torinóban megígértem, hogy maradok” – árulta el Allegri.

A Sky olasz adása azt is megkérdezte, hogy visszatér-e a Juventushoz.

„Ezt lehetetlen megjósolni, de Andrea Pirlo a csapat vezetőedzője és jól teljesít – felelte Allegri. – Igazából nem is tudom mi hiányzik a Juvénál. Döntőben vannak a kupában, megnyerték a Szuperkupát, küzdenek az első négy helyért. A Bajnokok Ligája, pedig olyan, mint a lottó, bármi előfordulnat.”

Ugyanakkor azt elárulta a szakember, hogy már szeretne dolgozni: „Júniusban vissza akarok térni. Jól érzem magam és motivált vagyok.”

Allegri az öt bajnoki címhez úhy jutott el, hogy 271 meccséből 191-et megnyert a Juvéval és csak 37-szer veszített.

„Amikor véget ért a közös munka, akkor voltak véleménykülönbségek és az elnök meghozta ezt a döntést. Ezzel együtt is jó a kapcsolatom Andrea Agnellivel. Öt éven át minden összejött, jól igazoltunk és minden sikerült. Aztán mégis a változás mellett döntöttek. Nagyon szeretem a Juventust, rajongok azokért a klubokért, amelyeknél korábban dolgoztam.”

