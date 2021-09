Állandó nemzetközi részvételt szeretne az MLSZ

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 10 000 Ft bónusz + 10 000 Ft ingyen fogadás vár Rád! Regisztrálj most!

A rendszerszemlélet kialakítását és a lefektetett elvek gyakorlatba történő következetes átvitelét célozza meg a következő időszakra vonatkozóan a Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) sportigazgatója, aki ezzel annak szeretné megteremteni a feltételét, hogy a magyar labdarúgás sikerei ne esetlegesek legyenek, hanem a rendszerből következzenek.

A tavaly májusban kinevezett Barczi Róbert egy háttérbeszélgetésen arról számolt be, hogy összeállt a rendszer, amelyben az utánpótlás-nevelésben rengeteg segítségek kapnak az egyesületek, az edzők a konkrét feladatok elvégzéséhez, ugyanakkor az ellenőrzésre, visszacsatolásra, adott esetben a szankcionálásra is hatékony lehetőség nyílik - számolt be róla az MTI.

Úgy vélekedett, hogy az elmúlt években az Eb-részvételek és a csoportkörös szereplések a nemzetközi kupákban nem minden esetben rendszerszintű folyamat eredményei voltak, ő viszont azt szeretné, ha folyamatában tudnák garantálni az állandó színvonalat. Kiemelte: a célok megvalósításához, a klubok és a szakemberek segítésére kézikönyvet állítottak össze.

"Az egésznek az alapelve az, hogy kezdeményező játékot várunk el a kluboktól. Nem tudjuk elfogadni, ha valaki beáll bekkelni, és csak rugdossa előre a labdát. Ehhez alakítottuk ki a versenyrendszert és a szabályokat" - mondta, hozzátéve: kollégái, akik járják majd az országot, szúrópróbaszerűen fogják ellenőrizni a megvalósítást.



A célhoz igazították az átigazolás rendszerét is. Eddig a nagyobb klubok 15 éves korosztályban összeszedték az országból a gyerekeket. Innentől kezdve viszont csak nyolc játékost igazolhat egy akadémia távolabbi régiókból. Azt is elmondta, hogy a tehetségközpontokban az edzőknek U14-es korosztályig főállásúaknak kell lenniük, hogy a feladatukra tudjanak koncentrálni.

A megfogalmazott célok és feladatok végrehajtásához és az ellenőrzéshez a hátteret a Talent-X nevű informatikai vállalatirányítási rendszer biztosítja, amelybe be lesz kötve a tíz akadémia és a 28 tehetségközpont, az akadémiákat felügyelő Emmi és az MLSZ. Ide fel kell majd tölteni többek között az edzésvázlatokat, az edzések helyszínét, időpontját, a játékosok sérüléseit, a különböző mérések eredményét, a mérkőzések elemzését, a játékosok értékelését.

A tehetségközpontok és az akadémiák bajnoki mérkőzéseit U14-es, U15-ös és U16-os korosztályban mobilkamerákkal felveszik, a felvételeket feltöltik egy felületre. A klubok a sajátjuk mellett mások mérkőzéseihez is hozzáférnek, így lehet majd elemezni, illetve rá lehet bukkanni más csapatok tehetségeire.

Fontos eleme a rendszernek a gyakorlattár és edzéstervező, melyből az edzők korosztályra és adott célra leszűrve tudnak - videón is bemutatott - feladatokat választani az edzésekhez, illetve a klubfejlesztési kézikönyv, amely pontosan meghatározza a célokat, feladatokat és azok megvalósításának módját.

"Bármit kitalálunk, bármilyen segítséget adunk, minden a klubokban fog eldőlni" - hangsúlyozta ugyanakkor a sportigazgató. - "Egy utánpótlás edző célja nem az kell legyen, hogy meg akarja nyerni a mérkőzést, hanem hogy a gyerek fejlődjön" - fogalmazta meg a legfontosabb üzenetet.

