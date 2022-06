Áll a bál: Chile megóvta a vb-selejtezőt, mégsem lesz ott a tornán

A Nemzetközi Labdarúgó Szövetség (FIFA) elutasította a chilei szövetség (FFC) óvását, miszerint a selejtezőkön jogosulatlanul szerepelt egy játékos az ecuadori válogatottban, így utóbbi nem került ki a november 21-én kezdődő katari világbajnokság mezőnyéből - írja az MTI.

A FIFA pénteken közölte, hogy alaposan kivizsgálta az érintett felek beadványait, majd azok mérlegelését követően a szervezet fegyelmi bizottsága úgy döntött, hogy lezárja az ecuadori szövetség (FEF) ellen kezdeményezett eljárást.

A chilei szövetség jelezte: nem fogadja el döntést, ezért a nemzetközi Sportdöntőbírósághoz (CAS) fordul.

Több mint egy hónappal a dél-amerikai selejtezősorozat lezárása után, május elején az FFC azt állította, hogy Byron David Castillo Segura valójában kolumbiai, ezért nem játszhatott volna Ecuador színeiben, márpedig tavaly szeptember elejétől nyolc vb-selejtezőn is pályára lépett.

A 23 éves hátvéd kálváriája 2017-ben kezdődött, amikor kizárták az ecuadori U20-as válogatottból, mondván, hogy Kolumbiában, az ecuadori határhoz közeli Tumaco városában született. Két évvel később azzal gyanúsították, hogy meghamisította a születési dokumentumát, majd tavaly februárban vizsgálat indult annak megállapítására, hogy ecuadori vagy kolumbiai származású-e. Végül tavaly áprilisban megerősítették az ecuadori állampolgárságát, és ezt követően bemutatkozhatott a válogatottban.

Ecuador 26 ponttal a tabella negyedik helyén végzett – ezekből 14-et olyan meccseken gyűjtött, melyeken Castillo is játszott –, így a dél-amerikai kontinensről kijutott a tornára, amelyen a házigazda Katarral, valamint Hollandiával és Szenegállal lesz azonos csoportban. Chile hetedik lett – hét ponttal lemaradva Ecuadortól –, de az óvás kapcsán vb-részvételben reménykedett.

A FIFA szabályai szerint jogosulatlan játék esetén a vétkes csapat 3-0-s gólkülönbséggel elveszíti az adott mérkőzéseket. A 2018-as világbajnokság dél-amerikai selejtezőjében Bolívia két olyan meccset is utólag bukott el, amelyen jogosulatlanul játszott egy paraguayi születésű futballista. A bolíviai szövetség elveszítette a fellebbezést a nemzetközi Sportdöntőbíróságon (CAS), amely szerint a FIFA-nak joga volt a vizsgálatot lefolytatni, még akkor is, ha az óvást hetekkel az érintett meccsek után nyújtották be.

