Áll a bál a Bayern Münchennél: megsértették Thomas Tuchel edzői becsületét

Thomas Müller is beszállt a Hoeness-Tuchel nyilatkozatháborúba: „nem érdekel ez a sz*r…”

A Bayern München tiszteletbeli elnöke, Uli Hoeness – néhány nappal a Real Madrid elleni Bajnokok Ligája-elődöntő előtt – nyíltan támadta Thomas Tuchel vezetőedzőt, akit azzal vádolt, hogy nem képes fejleszteni a fiatal tehetségeket.

A tréner szerint edzői becsületében sértette meg a klub legendás alakja.

Amint arról a Bild beszámolt, a klub tiszteletbeli elnöke a Frankfurter Allgemeine Zeitung újság által szervezett panelbeszélgetésen azért kritizálta Tuchelt, mert szerinte képtelen fejleszteni a fiatal tehetségeket – például Daviest, Pavlovićot vagy Muisalat – és inkább folyton új igazolásokat akar. Ahelyett, hogy dolgozna a meglévő játékosokon, a keretet megváltoztatását követeli

„Szerintem keményen kellene dolgozni rajtuk, és önbizalmat kell adni nekik” – hangsúlyozta Uli Hoeness, aki kiemelte: azt várja el egy edzőtől, hogy „fejlessze a fiatal játékosokat”.

Az igazsághoz hozzátartozik, hogy Alphonso Davies, Aleksandar Pavlović és Jamal Musiala mind-mind olyan fiatal játékosok, akik kiemelkedő szerepet játszottak a Bayernben ebben a szezonban. A 19 éves Pavlović éppen Tuchel irányítása alatt debütált tavaly októberben, a Darmstadt ellen 8–0-ra megnyert meccsen és azóta már a német válogatottba is meghívták.

Davies és Pavlović csereként lépett pályára szombaton a Frankfurt ellen 2–1-re megnyert bajnokin, és valószínűleg jövő kedden, a Real Madrid ellen is játszanak, míg Musiala azért küzd, hogy játékra alkalmas állapotban legyen a BL-meccsre.

Thomas Tuchel természetesen hevesen reagált, kiemelve, hogy „nagyon kevéssé érti”, támadásként értékeli Hoeness „teljesen alaptalan” megjegyzéseit.

„Ez annyira távol áll a valóságtól, hogy egyáltalán nem reagáltam volna rá, ha nem Uli Hoenesstól jön. Ha nem Uli mondja, akkor letudtam volna annyival: „srácok, beszélni sem érdemes róla”. De tőle, a Bayern tiszteletbeli elnökétől jött a kritika, éppen a Real elleni meccs előtt, ami külön érdekes…” – hangsúlyozta a tréner:

„Ez egy komoly támadás ellenem, sérti az edzői becsületemet. Ha valamit bizonyítottunk a stábommal az elmúlt tizenöt évben, akkor az éppen az, hogy a fiatalok, az akadémiáról érkezők mindig kaptak lehetőséget az edzéseken és a teljesítményük függvényében a pályán is. És nem mellesleg ezt most is bizonyítjuk. Nem értem ezt az egészet, teljesen alaptalan” – szögezte le.

Mint ismert, Tuchel a szezon végén távozik a Bayerntől, miután a klub és az edző februárban megállapodott az együttműködés befejezéséről. A Bayer Leverkusen ezt követően megnyerte a Bundesligát, véget vetve a bajorok 11 éves bajnoki egyed uralmának. A német rekordbajnok a hazai szuperkupát és a kupát is elbukta, de a Bajnokok Ligájában még révbe érhet.

A napokban több mint 13 ezer Bayern-szurkoló írt alá egy petíciót, amelyben felszólítja a klubot, hogy tartsa meg Thomas Tuchelt a kispadon, ahelyett, hogy Ralf Rangnickot nevezné ki – Ausztria szövetségi kapitánya azután került képbe, hogy a Leverkusen edzője, Xabi Alonso, a német válogatottat irányító Julian Nagelsmann és az Aston Villa menedzsere, Unai Emery is kosarat adott a bajoroknak.

A hírek szerint Tuchel maradására akkor is kevés esély van, ha a klub vezetői meggondolnák magukat.

Egyébként miután a Bayern München szombaton Harry Kane duplájával hazai pályán 2-1-re legyőzte az Eintracht Frankfurtot, a csapat jelenlegi legnagyobb ikonja, Thomas Müller kapott kérdést a Hoeness–Tuchel nyilatkozatháborúról. A válasz mindent visz:

„Nálunk nem lesznek olyan hangok, amik megzavarhatnak minket. Hogy egy korábbi klublegendát, Oliver Kahnt idézzek: „Nem érdekel ez a sz…r”.