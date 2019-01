Alisson: A Liverpool történelme meggyőzőbb volt, mint a Chelsea-é

A Liverpool kapusa elárult néhány részletet nyári átigazolása kapcsán.

Alisson elmondta, a Liverpool történelme segített neki abban, hogy odaigazoljon a Chelsea helyett.

A brazil nyáron a legdrágább kapus lett, amikor a Romától 65 millió fontért megvette a Pool.

Alisson "címe" azonban nem tartott sokáig, hiszen néhány hét múlva Kepa Arrizabalaga átvette tőle ezt az elismerést, amikor 72 millió fontért a Chelsea-hez szerződött.

A Kékek a Real Madridhoz távozó Thibaut Courtois-t akarták pótolni a brazillal, de végül Kepára csaptak le.

- Ugyanazért választottam a Liverpoolt, amiért annó a Romához mentem, mikor elhagytam Brazíliát. Azt gondoltam, hogy ez lesz a legjobb a karrierem szempontjából - mondta a 26 éves hálóőr a FourFourTwo -nak.

- A Chelsea nem jutott be a Bajnokok Ligájába, edzőt is váltottak, valamint mindig is csodáltam a Liverpool történelmét. A klubnak 5 BEK/BL-trófeája van, és én ennek a történelemnek a része akartam lenni.

- Nagyon közel kerültem a serleghez a Romával, és most keményen dolgozom azért, hogy megnyerjük a Liverpoollal.

