Alighogy „felmondott” Kisvárdán, már meg is van az új csapata – HIVATALOS!

A szabolcsi klub már korábban jelezte, hogy a FIFA elé viszi Mario Ilievszki ügyét.

Gyorsan megtalálta új csapatát Mario Ilievszki, aki a minap levélben egyoldalúan „felmondott” Kisvárdán.

Csakhogy a szabolcsi klub már akkor jelezte, hogy szerinte a labdarúgó lépése szabálytalan és a FIFA-hoz fordult az ügyben.





Mint megírtuk, a Kisvárda 22 éves észak-macedón légiósa érvényes szerződése ellenére nem tért vissza a klubhoz, ehelyett levélben benyújtotta a felmondását. A piros-fehérek vezetősége ezt nem fogadta el, és jelezte, hogy a FIFA illetékes testületéhez fordul az ügyben.

A játékos azonban már meg is találta az új csapatát: a bolgár élvonal előző kiírásában nyolcadik helyen végzett CSKA 1948 Szófia pénzügyi mecénása, Tsvetomir Naydenov a Facebook-oldalán jelentette be Ilievszki leigazolását. A szabálytalan körülményekről azonban sem a bejegyzésben, sem pedig a bntnews.bg erről szóló cikkében nem esik szó.

A Kisvárda operatív igazgatója, Róka Géza korábban azt nyilatkozta az ügyben:

„A FIFA joggyakorlata szerint a szerződés egyoldalú megszüntetése a legsúlyosabb lépés, amit egy játékos elkövethet, és ilyen esetben természetesen a klub kártérítési és a fegyelmi szankció igényével léphet fel, amelyekkel mi is élni fogunk, illetve jogunkban áll továbbá kérni a futballista többhónapos, játéktól való eltiltását is. A kártérítés megítélése esetén nemcsak a játékos, hanem az őt leigazoló klub is egyetemlegesen felelős annak megfizetéséért, ezen túlmenően pedig még fegyelmi szankcióként az új klubot az átigazolásból is kizárhatja a FIFA.”

Az Ilievszki-sztori újabb fejleményére egyelőre nem reagált a szabolcsi klub.