Alig várjuk: a brazil Ronaldo bemutatta filmjének előzetesét

Egy hónap múlva jön a teljes alkotás.

Az egykori brazil világbajnok klasszis, Ronaldo a 46. születésnapja alkalmából csütörtökön bemutatta egy hónap múlva bemutatásra kerülő dokumentumfilmjének előzetesét. Az alkotás a korábbi csillag becenevét a "Fenomén" címet viseli.

"Ma van a születésnapom és hogy megünnepeljem, bemutatom nektek a Fenomént – a DAZN Original elmeséli pályafutásom teljes történetét. Itt egy kis előzetes, melyben néhány barátom emlékszik vissza arra, amikor én voltam a világ legjobbja."

Az előzetesben többek között megszólal Christian Vieri, Paolo Maldini, Zinedine Zidane, Diego Simeone, illetve az a Roberto Carlos is, akivel a válogatottnál évekig közös szobában laktak, s az előzetes zárásaként felidézték az 1998-as világbajnoki döntő előtti éjszakát is, ami után Ronaldo meglepetésre nem került be a brazil válogatott kezdőjébe.

"Elvesztettük a vb-döntőt, de én nyertem egy másik kupát, az életemet" – mondta a mérkőzés után Ronaldo, aki görcsrohamot kapott a finálé előtt.

Korábbi csapattársai közül talán Zidane visszaemlékezése a leglátványosabb, hiszen a Real Madrid egykori kiváló középpályása Ronaldo 2002-es hajviseletét idézte fel. Igaz, az sem mindennapi, hogy a brazil klasszis már nem szívesen jár repülőterekre, mert korábban a szurkolók többször is megrohamozták őt és csak nagy erőfeszítések árán tudott eljutni autójáig.

Ronaldo a brazil Cruzeiro csapatában kezdte a karrierjét, majd Európában a PSV Eindhoven, a Barcelona, az Inter, a Real Madrid és az AC Milan csapataiban szerepelt. Fantasztikus gólrekordjai révén már 21 évesen aranylabdával jutalmazták őt 1997-ben, melyet aztán 2002-ben világbajnokként ismét megnyert.

Ronaldo tagja volt az 1994-es és a 2002-es világbajnokságot megnyerő brazil válogatottnak, utóbbin a torna gólkirálya és legértékesebb játékosa volt.

Emellett 1998-ban vb-döntőt játszott Franciaország ellen. 1994 és 2011 között 98 mérkőzésen 62 gólt szerzett a brazil válogatott. Aktív pályafutását 2011-ben fejezte be a Corinthians futballistájaként.

Ronaldo jelenleg a spanyol első osztályú Real Valladolid elnöke és a brazil másodosztályból éppen a héten feljutó nevelőcsapata, a Cruzeiro tulajdonosa.

