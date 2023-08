Alig robbant be az NBI-be, máris topbajnokságokba csábítják a Puskás támadóját

A mostani szezon eddigi öt mérkőzésén két gól és két gólpassz fűződik Lamin Colley nevéhez.

Sajtóértesülések szerint topbajnokságokból is kapott ajánlatot Lamin Colley, a Puskás Akadémia 30 éves középcsatára, aki a mostani szezonban valósággal berobbant az NBI-be.

Raad Kasim sportújságíró számolt be arról, hogy a felcsútiak villámléptű támadója több külföldi ajánlatot is kapott, a hírek szerint a német Bundesligából, az olasz Serie A-ból és a román Szuper Ligából is csábítják.

Lamin Colley miután megjárta az angol hatod-, heted-, nyolcad- és kilencedosztályt, 2019-ben a belga negyedik vonalból szerződött Szlovéniába, a Goricához. A 2021-22-es szezonra a Koperhez igazolt. Tavaly június elsején írt alá a Puskás Akadémiához, amelynek színeiben 29 tétmérkőzésen hétszer talált be és hat gólpasszt osztott ki.

A gambiai középcsatár azonban az NBI mostani szezonjában robbant be igazán: az eddigi öt mérkőzésen két gól és két gólpassz fűződik a nevéhez.

Colley szerződése 2024 nyaráig szól Felcsúton, játékjogának értékét 400 ezer euróra becsüli a Transfermarkt.