Alexis Sanchez tagadja, hogy fogadott volna Mourinho kirúgására

Alexis Sanchez, a Manchester United chilei sztárja tagada azt az állítást, mely szerint fogadott volna arra, hogy a klub meneszti José Mourinhót.

A Vörös Ördögök kedden jelentették be, hogy a továbbiakban nem a portugál szakember irányítja a csapatot, majd egy nappal később az is kiderült, hogy a szezon végéig Ole Gunnar Solskjaer tölti be a vezetőedzői pozíciót.

A The Sun riportja szerint a korábbi Arsenal játékos egy WhatsApp csoportban tárgyalta ki a csapattársaival Mourinho menesztését, és a beszélgetésből az is kiderül, hogy Sanchez fogadott a portugál távozására.

- Én megmondtam! Csak ki kellett várni. Rojo, jössz nekem 20 ezerrel! - idézi Sanchez állítólagos üzenetét az angol bulvárlap.

A chilei sztár erre a hivatalos Twitter oldalán reagált, és persze tagadta, hogy valaha is ilyesmi történt volna.

- Ez hazugság! José megadta nekem a lehetőséget arra, hogy a világ egyik legjobb csapatában játszhassak, és ezért hálával tartozok neki. Egy igazán egységes csapat vagyunk, mi vagyunk a Manchester United! Alig várom, hogy segíthessem a csapatot! -írta Alexis Sanchez a közösségi oldalán.

Sanchez januárban tette át a székhelyét Londonból Manchesterbe, de azóta nem igazán megy jól neki a játék, ebben a szezonban mindössze egy gólt szerzett, és Mourinho többször is csak a kispadra nevezte a klub legjobban kereső játékosát.

Az utóbbi hetekben Sanchez sérülés miatt nem lehetett ott a csapatban, és emiatt kell kihagynia a szombati Cardiff City elleni összecsapást is, amelyen Ole Gunnar Solskjaer bemutatkozhat az együttes kispadján.

This is FALSE!!!. José gave me the chance to play for the best team in the world and I only have gratitude for him. We are a truly United team. We are MANCHESTER UNITED. Respect. I can't wait to help the team !. Good luck tomorrow family! pic.twitter.com/9uhXqd5iEU — Alexis Sánchez (@Alexis_Sanchez) December 21, 2018