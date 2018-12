Aláírta új szerződését a Manchester United védője

A Manchester United hivatalosan bejelentette, hogy Chris Smalling 2022-ig meghosszabbította a szerződését.

Az angol válogatott védőt még 2010-ben Sir Alex Ferguson igazolta le, és azóta több mint 300 mérkőzésén képviselte a Vörös Ördögöket.

A 29 éves játékos új szerződése négy évre szól, és tartalmaz egy olyan opciót, amely alapján ez további egy évvel automatikusan meghosszabbítható.

- Ez már a kilencedik szezonom a klubnál, és boldog vagyok, hogy a továbbiakban is itt folytathatom. Hatalmas megtiszteltetést a Manchester United mezét viselni, de most az előttünk álló mérkőzésekre kell koncentrálnunk. Nagyszerű érzés tudni, hogy a klub és a menedzser is mögöttem állnak, én pedig szeretném nekik visszafizetni a bizalmat - nyilatkozta a hátvéd a szerződés aláírása után.

A Manchester United továbbra is szeretne középhátvédet igazolni, de úgy tűnik José Mourinho valóban bízik az angol játékosban, akinek jövő nyáron járt volna le az előző szerződése.

Smalling a Vörös Ördögök játékosaként két bajnoki címet, FA-Kupát, Ligakupát, Európa Ligát valamint három angol Szuperkupát nyert.

A cikk lejjebb folytatódik

Kattints ide, látogass el a Goal Magyarország Facebook oldalára, és kövesd velünk ott is a focivilág legfrissebb eseményeit!

I am delighted to continue my journey with @ManUtd. It's an honour to play for this club & I wanted to take the opp to thank all staff associated with it over the last 9 seasons, my team mates past & present, & the fans who continue to show support for the squad game in game out. pic.twitter.com/VkuU2xhpIg — Chris Smalling (@ChrisSmalling) December 15, 2018