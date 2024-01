Aláírta szerződését az NBI történetének második brazil válogatott játékosa – HIVATALOS!

Wellington Nem, a Kisvárda új igazolása: „azt szerettem volna, hogy egy versenyképes, sőt, nehéz bajnokságban játszhassak”.

Wellington Nem háromszoros brazil válogatott labdarúgóval erősítette meg keretét az OTP Bank Ligában szereplő Kisvárda Master Good.

Korábban már beszámoltunk arról, hogy brazil válogatott támadót igazol a Kisvárda.

A transzfer immár hivatalos, miután a sereghajtó klub szerdán a honlapján jelentette be a 31 esztendős támadó érkezését, aki a Sahtar Donyeckkel háromszoros ukrán bajnok és kupagyőztes. Wellington Nem kisebb megszakításokkal 2013 és 2020 között futballozott az ukrán csapatnál, amellyel a Bajnokok Ligájában is szerepelt.

„Legutóbb a Vitóriánál játszottam, a brazil országos másodosztályban, meg is szereztük az elsőséget, de egy ideje már azt nézegettem, hogy miként térhetek vissza az európai labdarúgásba, amelyben nagyon jól éreztem magam és megtaláltam korábban is a számításaimat. Vonzó lehetőségeket kerestem, azt szerettem volna, hogy egy versenyképes, sőt, nehéz bajnokságban játszhassak, a Kisvárda pedig olyan projektet mutatott nekem, ami minden szempontból tetszett. Nagyon boldog vagyok, hogy végül sikerült megegyeznünk egymással. Bevallom, nem sokat tudtam a csapatról, utána kellett néznem, végeztem egy kis kutatást, és ez alapján kifejezetten megtetszett a klub, de sokat nyomott a latban az is, hogy miként álltak hozzám a kisvárdai klubvezetők. Boldog vagyok, hogy szívélyesen fogadtak a társak, az angolom nem tökéletes, de a brazil-magyar csapatkapitánnyal, Lucasszal portugálul tudtam kommunikálni. A cél, hogy minél jobb szerepléshez segítsem a csapatot, bízom benne, hogy sikerül a bennmaradás, a szerződésem egyelőre a bajnokság végéig szól, a többit meglátjuk” – nyilatkozta a klubhonlapnak az újonnan igazolt támadó, aki be is kapcsolódott a szerdai edzésmunkába.

A 2002-ben Újpestre igazolt Túlio után Wellington Nem a második olyan brazil futballista, aki felnőtt válogatottként szerződött az NB I-be: a Selecaóban 2012-ben háromszor kapott lehetőséget.

A Kisvárda 17 forduló után 14 pontjával az utolsó, 12. helyen áll a magyar élvonalban, de hátránya csupán egyetlen pont a már bennmaradást érő tizedik helyezettel szemben. Az OTP Bank Liga tavaszi rajtján szombaton a címvédő Ferencvárost fogadja.