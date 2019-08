Aláírt a Fehérvár magyar válogatott középpályása

A játékosnak egy év múlva járt volna le a szerződése.

A MOL Fehérvár FC csütörtökön a hivatalos honlapján jelentette be, hogy Kovács István meghosszabbította az eredetileg jövő nyáron lejáró szerződését.

Kovács "Kiskokó" István 2012 januárja óta a fehérvári csapat labdarúgója, és az azóta eltelt hét évben két bajnoki címet, Magyar Kupát, Ligakupát és Szuperkupát nyert a csapattal, valamint két alkalommal is szerepelhetett az együttessel az csoportkörében.

A 27 éves középpályás a Vidi színeiben a mai napig 268 tétmeccsen lépett pályára és 26 gólt szerzett, a magyar válogatottban eddig 11 alkalommal lépett pályára.

- Örülök, hogy továbbra is a Vidiben futballozhatok, nem kellett sokat gondolkodnom azon, hogy elfogadjam-e a hosszabbítási ajánlatot. Immár 7 és fél éve vagyok a klub játékosa, vagyis lassan több időt töltöttem a Vidiben, mint amennyit a nevelőegyesületemben. Bízom benne, hogy ennyi idő után nemcsak a csapat, hanem Székesfehérvár is befogadott, mint játékost és mint lakost is. Legutóbb három éve, 2016-ban hosszabbítottam szerződést, az azóta eltelt időszakban pedig bajnokságot és kupát is nyertünk, valamint játszottunk az EL csoportkörében is, remélem, a következő évek is hasonló sikereket tartogatnak számunkra. A futballban az ember sosem elégedhet meg az elért eredményeivel, én sem szeretnék hátradőlni, hiszen bár itthon már tényleg mindent megnyertem a csapattal, de szeretnék még trófeákat gyűjteni a Vidivel, valamint életem egyik legmeghatározóbb élménye a BL-rájátszás volt, ahol felcsendült már a himnusza is, ezt az érzést mindenképp szeretném újra átélni - nyilatkozta a molfehervar.hu-nak Kovács István.

-Nagyon könnyen sikerült Kovács Istvánnal megegyeznünk a szerződéshosszabbításról, amiért köszönet jár a játékosnak és a menedzserének is. A tárgyalások alatt végig azt éreztem, hogy mindenki szeretné a közös folytatást. Kovács István szerződéshosszabbítása azért is fontos, mert egy olyan játékosról van szó, aki évről évre képes megújulni és a legnehezebb helyzetekből is megerősödve tér vissza, ráadásul folyamatosan fejlődik. Nem csak a képességei miatt, hanem emberei tulajdonságai miatt is ő a Vidi egyik meghatározó arca. Jó látni, hogy válik az évek alatt egy fiatal játékosból meghatározó futballista. Kovács István példát mutat klubhűségből és lojalitásból is"- mondta Kovács Zoltán sportigazgató.

