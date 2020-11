Akiért soha nem fizettek átigazolási díjat: "Egy példaértékű játékos vagyok"

Eric-Maxim Choupo-Moting, a Bayern jelenlegi és a egykori játékosa a Sport BILD-nek adott nyilatkozatában beszélt a klubváltásáról. A 31 éves játékosról érdemes tudni, hogy pályafutása során soha nem fizettek érte átigazolási összeget, 2009-ben is csak 50 ezer eurós kölcsönvételi díjat perkált ki érte a Nürnberg a Hamburgnak.

"A PSG hosszabbítani akart, boldog is voltam ott, de az ügynököm kapcsolatba lépett a Bayernnel - miután beszéltem velük, világos volt, hogy váltani akarok! Nagy megtiszteltetés hamburgi srácként Németország legnagyobb klubjánál játszani."

Choupo-Moting egyre nagyobb és nagyobb klubokban folytatta a pályafutását - mindig ingyen. Először a HSV, majd a Nürnberg, a Mainz, a Schalke, a Stoke, majd a PSG játékosa volt, ahol sok barátra tett szert. Beszélt Neymarról is.

"Sokat beszélnek Neymarról, de soha nem éreztem, hogy sztárallűrjei lennének, ő egy szuper srác. Ez érvényes a többi nehézsúlyú játékosra, Mbappéra, Cavanira vagy Silvára is. Nyilván nehéz dolguk van, mert sokat vannak fókuszban, de a magánéletben remekül kijöttünk és jó csapatot alkottunk. Például sok játékosnak van gyermeke, a születésnapoknál szinte az egész csapat egybegyűlt."

