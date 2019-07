"Aki menni akar, azt el kell engedni" - Neymarról nyilatkozott a PSG sztárja

Az olasz játékos ennek ellenére örülne csapattársa maradásának.

Marco Verratti szerint a Paris Saint-Germainnak nem kellene Neymar útjába állnia, ha a brazil klasszis valóban el akarja hagyni a csapatot.

Neymar két évvel ezelőtt világrekordot jelentő 222 millió eurós összegért cserébe csatlakozott a Barcelonától a párizsiakhoz, de azóta többször is sérülések hátráltatták, és a hozzáállását is több kritika érte.

Az idei nyár folyamán egyre jobban felerősödtek a pletykák azzal kapcsolatban, hogy a 27 éves játékos visszatérne korábbi klubjához, és a PSG sportigazgatója korábban elmondta, hogy a megfelelő ajánlat esetén hajlandóak megválni a braziltól.

Verratti ugyan nem szeretné, hogy Neymar távozzon, de ő is úgy gondolja, hogy a klub nem marasztalhat egy olyan játékost, aki távozni akar.

- Amikor egy játékos igazán távozni akar, akkor el kell engedni, természetesen a klub feltételei szerint. Természetesen csalódott lennék, ha Neymar távozna, de nem szabad megtartani azt, aki menni akar. Sosem hallottam, hogy erről beszélne, és nem tudom mit közölt a klubbal, de én személy szerint annak örülnék, ha maradna - mondta az olasz középpályás az RMC Sportnak.

Több spekuláció is megjelent azzal kapcsolatban, hogy a több játékost is felajánlana Neymarért cserébe a -nek, de a katalánok már így is elköltöttek 215 millió fontot olyan sztárjátékosokra, mint Frenkie de Jong és Antoine Griezmann.

A cikk lejjebb folytatódik

