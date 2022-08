A rutinos csatár szívén viseli a Manchester United sorsát.

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft bónusz + 10 000 Ft ingyen fogadás vár Rád! Regisztrálj most! (x)

A tengerentúlról ajánlotta fel szolgálatait a Manchester Uniteddal bajnok Javier Hernández. Chicharito jelenleg a Los Angeles Galaxyval száguld az MLS bajnoki címe felé, de korábban már 5 évig volt a vörös ördögök játékosa, most egy interjúban pedig azt is elárulta, hogy ha szükség van rá, akkor akár fizetés nélkül is visszatérne, hogy segítse egykori csapatát.

„Ha a Manchester United hívna, igent mondanék. Ingyen játszanék náluk, azt mindenki tudja. De természetesen tisztelem a jelenlegi csapatom. Minden erőmmel azon leszek, hogy bajnoki címre nyerjünk a Los Angeles Galaxyt” – idézte Javier Hernández szavait a Mirror.

A 34 éves mexikói támadó 2010-2015. között volt a Manchester United játékosa, ezalatt 157 találkozón 59 gólt szerzett, és kétszer is megnyerte a Premier League-et a csapattal.

Ne csak nézd a kedvenc csapatod, hanem fogadj is az eredményre.

A Brentford-Manchester United bajnokin a hazaiak győzelme 3.75, a döntetlen 3.65, a vendégsiker 2.04-szeres szorzóval fogadható. (x)