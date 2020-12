Ahol nem áll le a futball karácsonykor sem - Boxing Day történelem

A Boxing Day mindig is különleges helyet foglalt el az angol futball történetében. Amíg szerte Európában a bajnokságok legalább pár napra szünetelnek az ünnepek idejére, a szigetországban csak ilyenkor indul be igazán a nagyüzem. Karácsony és szilveszter között ezúttal is igazi meccsdömping vár ránk világ legerősebb bajnokságából, Premier League-ből. A Boxing Day már számos emlékezetes nappal megajándékozta a futball szurkolókat, íme néhány érdekesség a Premier League ünnepi játéknapjának gazdag történelméből.

1888

Ebben az esztendőben játszottak először az élvonalban karácsonykor is, méghozzá a Derby Country-Bolton, illetve a West Brom-Preston North mérkőzésekkel.

Több csapat

66

Ennyi gól esett az 1963-as Boxing Day-en, ami mai napig rekordnak számít. Az Everton és Bolton kívételével az összes csapat betalalált legalább egyszer. A Fulham tíz-, míg a Blackburn Rovers nyolc gólt rúgva tudott nyerni, de a Burnley és a is 6-1-s győzelmet aratott. Hogy aztán a West Brom-Tottenham 4-4-re végződő mérkőzéséről már ne is beszéljünk...

51

Ennyi győzelmet aratott a Manchester United a Boxing Day történetében, amely a legtöb, megelőzve ezzel a 43 sikert elérő csapatát.

193

Az előző adatot figyelembe véve nem meglepő, hogy a legtöbb szerzett gól szintén a Vörös Ördögökhöz fűzödik, ebben viszont nem az ősi rivális Poolt, hanem az Aston VIllát előzik meg, akik 179-szer találtak be karácsonykor.

0,83

Átlagosan ennyi pontot szerez a Newcaslte United a Boxing Day-ek történetében, amely a leggyengébbnek minősül a jelenlegi élvonalibeli csapatokat figyelembe véve.

10

Ennyi gólt szerzett Robbie Keane valamint Alan Shearer a Boxing Day-ek történetében, amellyel holtversenyben vezetik a góllövőlistát. De úgy tűnik, nem sokáig osztozhatnak a dícsőségen, ugyanis Harry Kane-nek már nyolc gólja van.

-Aston Villa 4-4

A The Telegraph a Chelsea és az Aston Villa nyolcgólos thrillerét választotta a Premier League történetének legjobb mérkőzésénel. Az akkor Avram Grant irányította Kékek hiába álltak fel kétgólos hátrányból és Michael Ballack 88. perces szabadrúgásával 4-3-ra vezettek, Gareth Barry az utolsó percben egyenlíteni tudott. Végül sokba került ez a pontvesztés a Chelseanek, amely a szezon végén mindössze két ponttal maradt le a bajnoki címről a Manchester United mögött.

