Agüero megegyezett a Barcelonával - sajtóhír

Korábban beszámoltunk arról, hogy a Barca-közeli forrás szerint a katalánok hivatalos ajánlattal keresték meg a Manchester City támadóját, Sergio Aguerot.

Az AS most arról számolt be, hogy a 32 éves játékos már meg is egyezett a Barcelona új elnökével, Joan Laportával egy leendő átigazolásról.

Mivel Messi honfitársának lejár a szerződése, így átigazolási díj nélkül kerülhet a katalán fővárosba - esetleges megszerzésével nagyobb esély kínálkozik arra, hogy Lionel továbbra is a gránátvörös-kékeknél folytassa a pályafutását.

Koeman korábban már elmondta, hogy két támadót is akar igazolni, az egyikük Aguero lenne - a másik szóban forgó név továbbra is Erling Haaland, Laporta mindent megtesz azért, hogy megszerezze őt a csapatba. Alternatívaként és reálisabb célként a szintén ingyen igazolható Memphis Depay szolgálhat a klub számára.

