Adni Jó Kupa decemberben – jó ügy mellé állt a Fehérvár

Nyerj 8 milliót az Unibeten! Válaszolj jól a kérdésekre és már várhatod is a nagy nyereményt! Ide kattintva regisztrálhatsz a járékért!

Tizenegyedik alkalommal rendez Adni Jó Kupát az Adni Jó Kupa Baráti Kör Székesfehérváron. Az eseményt a MOL Fehérvár FC is támogatja, biztosítja a helyszínt, a Szegényeket Támogató Alapítvány pedig az adományok családokhoz eljutásában nyújt segítséget. A részletekről Horváth Péter és Belegrai Tibor az Adni Jó Kupa Baráti Körtől, Sallói István, a Mol Fehérvár FC sportigazgatója és Szontaghné Kovács Erika, a Szegényeket Támogató Alapítvány munkatársa beszélt a Mol Aréna Sóstón.

A tavalyi pandémiás helyzetet követően idén ismét megrendezheti az Adni Jó Kupát az Adni Jó Baráti Kör Székesfehérváron. A jótékonysági focitorna helyszíne a MOL Fehérvár FC fedett utánpótlás központja lesz, melyre 2021. december 19-én 9 órától kerül sor. A helyek beteltek, 14 csapat nevezését fogadták. „A torna napjáig szeretettel várjuk és fogadjuk a tárgyi és anyagi felajánlásokat, amelyeket mi – mint eddig is – a legjobb tudásunk szerint szétosztunk a rászorulók között” – mondta Horváth Péter és Belegrai Tibor. – Célunk az, hogy idén legalább 200 család kapjon tartós élelmiszercsomagot és legalább ugyanennyi gyermek új játékot. Célunk még, hogy a Tácon élő ALS betegséggel küzdő Hajdara Hédi gyógyulását pénzadománnyal segíthessük.”

A szakmai segítséget idén is a Szegényeket Támogató Alapítvány adja, ő segít célba juttatni az adományokat. „Immáron harmadik alkalommal vehetünk részt az Adni Jó Kupa Baráti Kör által meghirdetett gyűjtés családokhoz való eljuttatásában. A 2020-as év nem tehette lehetővé, hogy az összegyűjtött ajándékokat méltó ünnepség keretében tudjuk átadni, szerencsére ez idén másként lesz. A várható több száz fős létszámra való tekintettel két napon 2021. december 18-án és 20-án tervezzük az adományok-ajándékok átadását a Fehérvári Civil Központban” – mondta Szontaghné Kovács Erika.

Fontos elmondani, hogy sok helyen az év többi napján is szükség van segítségre, így arra kérnek mindenkit a szervezők, hogy az ünnepek elmúlásával se feledkezzenek meg azokról, akiknek szükségük van a segítségre.

"Örömmel adunk otthont Sóstón az Adni Jó Kupának. Szeretnénk, ha Fehérváron nemcsak a profi labdarúgást, hanem az ehhez hasonló pozitív, focival kapcsolatos kezdeményezéseket a Vidihez is tudnák kötni az emberek a jövőben. A szervezők évek óta hatalmas munkát végeznek azért, hogy önzetlenül segíteni tudjanak a rászorulóknak, az már csak ráadás, hogy teszik ezt mindezt úgy, hogy az adományozók jól érzik magukat és mozognak, hiszen egy remekül megszervezett focitornán vehetnek részt. Bízunk benne, hogy az esemény eléri mindkét célját – azaz sikerül 200 család karácsonyát szebbé tenni, valamint Hédi kezelését is segíteni tudjuk majd” - mondta a MOL Fehérvár FC sportigazgatója, Sallói István. A fehérvári klub azonban nem csak a helyszín biztosításával, de dedikált labdákkal, mezekkel, valamint anyagilag is hozzájárul az Adni Jó Kupához!

Ne csak nézd a kedvenc csapatod, hanem fogadj is az eredményre.

A cikk lejjebb folytatódik

A MOL Fehérvár a hétvégén a Zalaegerszeget látja vendégül, ahol a hazaiak győzelme 1,65, a döntetlen 3,90, míg a vendég siker 4,80-szoros pénzt fizet.