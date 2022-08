Ádám Martin számára nehezen megy a beilleszkedés Dél-Koreában

Egybehangzó beszámolók szerint nem megy zökkenőmentesen a kezdés a magyar válogatott támadó számára a Távol-Keleten.

A csakfoci.hu hívta fel rá a figyelmet, hogy a dél-koreai sajtóbeszámolók szerint nem halad zökkenőmentesen Ádám Martin beilleszkedése új csapatánál, az Ulsan Hyundainál.

Az előző NB I-es szezon gólkirálya augusztus 2-án debütált új csapatában, azon kívül két másik meccset a kispadról nézett végig. A dél-koreai sports.news.nate.com beszámolói szerint a magyar támadó “meglehetősen nehézkesen mozgott és 51 perc alatt mindössze egy lövést adott le. A fizikai állapota nem optimális, a súlya is megnőtt ahhoz képest, amikor az előző szezonban ontotta a gólokat.”

A cikk kiemeli, hogy a szöuli összecsapás után úgy tűnik, hogy “Ádám felébredt és jobban összpontosít a testére”. Az Ulsan menedzsere, Hong Myung-bo azt mondta: “Ádám nemcsak taktikai, hanem intenzív fizikai erőnléti edzéseket is végez”. A tréner azt is hozzátette, hogy az egyéni edzés mellett Ádám a csapattársaival való együttműködését is fokozza azzal, hogy a kívánt támadójáték elsajátítására összpontosít.

"Az új csapathoz való alkalmazkodás nehéz folyamat. Mindazonáltal ahhoz, hogy a csapat elérje a céljait, ezt a folyamatot saját magunk kell leküzdenünk" - mondta el a magyar támadó.

A 27 esztendős csatár 32 pályára lépés alatt 31 gólt szerzett a magyar bajnokság 2021-2022-es idényében, így óhatatlanul megnövekedett a nemzetközi érdeklődés az irányába, melyet a közelmúltban adott interjújában a menedzsere is megerősített. A magyar válogatottban is debütáló csatár iránt állítólag Angliából, Olaszországból, Lengyelországból és az Egyesült Államokból is akadt érdeklődő, végül a koreaiakhoz igazolt.

Az Ulsan kétszeres ázsiai BL-győztesnek mondhatja magát, miután 2012-ben és 2020-ban nyerte meg a sorozatot.

