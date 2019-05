Videó: Aaron Ramsey érzelmes búcsút vett az Arsenal szurkolóitól

A Brighton elleni hazai bajnoki után könnyeivel küzdve búcsúzott el az szurkolóitól Aaron Ramsey.

A walesi középpályás 11 év után hagyja el az észak-londoni csapatot, a következő idényt már a játékosaként kezdi meg.

A 28 éves játékos utoljára még a elleni negyeddöntőn lépett pályára, de egy combizom sérülés miatt idejekorán véget ért a szezonja.

- Ez egy nagyon érzelmes pillanat. Elképesztő volt ez a 11 éves utazás. Rengeteg dolog történt ezidő alatt. A hangomból is hallhatják, hogy mennyit jelent ez most nekem. Hálás vagyok a lehetőségért, hogy ennél a nagyszerű klubnál játszhattam, és ennyi évet tölthettem itt. 17 éves fiúként érkeztem meg, és itt lettem férfi. Most már családom van, feleségem, gyerekeim. Természetesen izgatott vagyok rám váró kihívások miatt, de ez a mai nap nem erről szól. Itt nőttem fel, ezért szeretném kihasználni ezt a napot, majd hagynám egy kicsit ülepedni a dolgot, mielőtt a jövőre koncentrálnék. Most 28 éves vagyok, még maradt jó pár év a lábamban. Várom a jövőt, de ezt a mai napot a szurkolókkal szeretném megosztani - nyilatkozta a Sky Sportsnak a walesi játékos.

Aaron Ramsey 2008 nyarán igazolt az Arsenalhoz, ahol összesen 369 mérkőzésen lépett pályára, és 64 gól mellett kiosztott 68 gólpasszt is. Az együttessel három FA-kupát nyert, és két fináléban is ő szerezte a győztes találatot.

A középpályás szerződése lejárt az Ágyúsoknál, így ingyen igazol a Juventushoz.

For 11 years of service, for 369 appearances, for 64 goals, for 62 assists, for those Wembley winners, for coming back from that injury to achieve what you have with us, for EVERYTHING you’ve given to this club, we just want to say…



THANK YOU, @aaronramsey! ❤️ pic.twitter.com/EuU6gQ5U1q