„A ZTE nem lehet B opció!" – Sallói István távozott Zalaegerszegről

A sportigazgató 3 sikeres év után hagyta ott a kék-fehéreket.

A ZTE hivatalos honlapján jelentette be Sallói István távozását. Az 54 éves szakember 2018 nyarán lett a ZTE sportigazgatója, a csapatot feljuttatta az első osztályba, és bent is tartotta. A zalaegerszegiek álláspontja szerint ők mindent megtettek azért, hogy Sallói a klubnál maradjon, azonban a szakember nem fogadta el az együttes szerződéshosszabbítási ajánlatát és más klubnál folytatja karrierjét. Távozásáról a zalaegerszegiek elnöke, Végh Gábor is nyilatkozott:

„Köszönjük az elmúlt három év munkáját! Sajnálom, hogy a jövőben már nem dolgozik velünk, de a Zete nem lehet B opció! Bízom benne, hogy megtalálja számításait és örömmel emlékszik vissza a közösen elért sikerekre."

Az elnök a szakember pótlásáról is beszélt:

„Mivel szóbeli megállapodásunk volt a folytatásról, ezért váratlanul ért a helyzet engem is, de rögtön elkezdtünk dolgozni azon, hogy megfelelően pótóljuk őt. Az élet nem állhat meg, töretlenül dolgozunk a szakmai stábbal az erősítéseken. Hamarosan további igazolásokat jelentünk be!"

