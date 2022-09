A 'Waka Waka', a 'We are the one' és a 'Live it up' után itt a foci vb-k legújabb hivatalos dala – VIDEÓ

Az amerikai rapper, Lil Baby énekli a torna hivatalos dalát – írja az MTI.

A Grammy-díjas amerikai rapper, Lil Baby kiadta The World is Yours to Take című számát, amely a november 20-án kezdődő katari világbajnokság hivatalos dala lesz.

Az insidethegames.biz portál híre szerint a dal létrejöttét a torna hivatalos szponzora, a Budweiser támogatta.

A 27 éves előadó olyan zenészek nyomdokába lép a vb hivatalos himnuszának elkészítésével, mint Vangelis, Ennio Morricone, Plácido Domingo és Shakira.

"Remélem, a dal hallatán mindenki azt érzi majd, hogy éppen kisétál a világbajnokságon a pályára, és tesz az álma megvalósulásáért, bármi is legyen az"

– fogalmazott Lil Baby, akinek az igazi neve Dominique Armani Jones.

A The World is Yours to Take (A világ a tiéd) a harmadik dal azon a lemezen, amelyet a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség ad ki azzal a céllal, hogy a futball és a zene univerzalitását hangsúlyozva összehozza a művészeket, a játékosokat és a szurkolókat.

