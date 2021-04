Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 10 000 Ft bónusz + 10 000 Ft ingyen fogadás vár Rád! Regisztrálj most!

Gerad Pique elég ideges volt szombat este az El Clásico után és a lefújást követően neki is esett Jesus Gil Manzano játékvezetőnek. A spanyol válogatott védő azt kifogásolta, hogy a bíró keveset hosszabbított a meccs végén.

„Kevés volt a hosszabbítás, pedig sokáig nem voltál a pályán” – mondta a játékos.

Carlos Naval, a Barca munkatársa megpróbálta odébb terelni Pique-t, de nem sikerüt neki. „Hadd beszéljek, hadd beszéljek!” – mondta Pique.

"Video exclusive" the conversation between Pique and the referee after the match:



Pique: Let me speak, let me speak, you gave us a little extra time, and you've been off the field for a long time. pic.twitter.com/625OQmlYAJ