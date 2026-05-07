A verekedés csak a jéghegy csúcsa Madridban - Bellingham és Mbappé között is elszakadt a cérna

Tovább gyűlnek a viharfelhők a Real Madrid háza táján. A madridi klubhoz közel álló Marca szerint az elmúlt hónapokban több komoly konfliktus is kialakult a királyi gárda öltözőjében, és most újabb részletek kerültek napvilágra Jude Bellingham és Kylian Mbappé kapcsolatáról.

Az ügy ugyan nem friss, de a Cadena Cope rádióműsorában megszólaló Roberto Morales szerint az incidens komoly feszültséget okozott a csapaton belül. A beszámoló alapján a Santiago Bernabéuban rendezett egyik mérkőzés félidejében – azon az estén, amikor a szurkolók kifütyülték a játékosokat, és különösen Bellinghamet vették célba – heves szóváltás alakult ki az angol középpályás és a francia világsztár között.

„Komoly összetűzés volt Bellingham és Mbappé között. Nagy balhé volt, és nem ez volt az egyetlen eset” – fogalmazott Morales az El Partidazo című műsorban. A történetről közben Franciaországban, az RMC Sport csatornán is beszámoltak.

A madridi újságíró szerint azonban a problémák ennél jóval mélyebbek, és az öltözői feszültségek már hónapok óta jelen vannak a csapatnál. Morales arról is beszélt, hogy Vinícius Júnior és Xabi Alonso között is akkor romlott meg a kapcsolat, miután Mbappé visszatért a klubvilágbajnokság idején. A beszámoló szerint Vinícius nem volt elégedett azzal a szerepkörrel, amelyben Xabi Alonso pályára küldte, és úgy érezte, hogy az új vezetőedző látványosan nagyobb figyelmet és támogatást biztosít Mbappénak.

„Vinícius egyértelműen jelezte, hogy nem akar azon a poszton játszani. Akkor kezdett elromlani a viszonya Xabi Alonsóval, mert azt látta, hogy Mbappé sokkal több figyelmet kap” – mondta Morales.

Az elmúlt napokban több hasonló incidensről is beszámolt a spanyol média. Nemrég Antonio Rüdiger és Álvaro Carreras konfliktusa került reflektorfénybe, míg csütörtökön Aurélien Tchouaméni és Federico Valverde edzésen történt összecsapása után az uruguayi középpályás kórházi ellátásra szorult.

A Real Madrid egyelőre hivatalosan nem reagált az öltözői konfliktusokról szóló hírekre, ugyanakkor a spanyol sajtó szerint egyre nagyobb az aggodalom a klub vezetőségén belül a csapat egysége miatt.



Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.