„A vendégek rendkívül érdekes körülmények között született gólja…” – NB I-es nyilatkozatok

MOL Fehérvár– 3–1

Márton Gábor (MOL Fehérvár FC): „Örömteli, hogy hazai pályán megszereztük a három pontot, de számomra a mutatott játék is fontos. Talán ma játszottunk a leggyengébben a szezonban. Két pozitívumot tudok kiemelni: az egyik, hogy megnyertük a mérkőzést, a másik az, hogy a cserejátékosok jól szálltak be a mérkőzésbe. Egy mérkőzésen mindig nehéz jól cserélni, ez most sikerült, de láthattunk már ellenpéldát is. Bízom benne, hogy egyre jobban fogunk játszani, mert amit ma mutattunk az nagyon nem volt jó." (molfehervar.hu)

Hornyák Zsolt (Puskás Akadémia): „Gratulálok a hazai csapatnak az eredményhez. Úgy érzem, hogy a 80. percig mi domináltunk a mérkőzésen, gyorsabbak voltunk, jobbak voltunk támadásban, ez az az agresszív játék, amit látni akarok a fiataloktól. Sajnálom, hogy a ziccereinket a második félidőben nem tudtuk kihasználni. Köszönettel tartozom a csapatnak azért a teljesítményért, amit a mai mérkőzésen láttam tőlük. Sajnos egy mérkőzés nem nyolcvan percig tart, hanem kilencvenig, a Vidi kihasználta a hibáinkat, a tapasztalatukkal és a rutinjukkal lehozták a mérkőzést." (molfehervar.hu)

Több csapat

– 2–4

Feczkó Tamás (DVTK): „Mindenekelőtt Hegedűs Jani nevében is köszönöm a szurkolótábornak, hogy ebben a nehéz helyzetben mellé álltak, a csapat és a tábor is mindent megtett, hogy enyhítse a fájdalmát. Nem jól kezdtük a mérkőzést, de a mentális erőnket mutatja, hogy kétgólos hátrányból is visszajöttünk a meccsbe. Ezúttal nem jött jól a szünet, mert a gólokon kívül több veszélyes gólhelyzetet is kialakítottunk. A második játékrészben úgy játszottunk, ahogy kell, végig nyomás alá helyeztük a Honvédot, az ellenfél térfelén szereztünk labdát, és gólhelyzeteket teremtettünk. A vendégek rendkívül érdekes körülmények között született harmadik gólja döntően befolyásolta a mérkőzés kimenetelét. Teljesen mindegy, én mit láttam a kispadról, ország-világ szemtanúja lehetett, mi történt, erről többet nem is szeretnék mondani. Később létszámhátrányban is az ellenfél térfelén játszottunk, mi domináltunk, és kilenc mezőnyjátékossal is letámadtunk. Ez a csapat többre hivatott, amit a folytatásban be is fogunk bizonyítani.” (dvtk.eu)

Bódog Tamás (Honvéd): „Az elmúlt két hétben nem mosolygósan közlekedtünk, ezért a mai napon számunkra a három pont begyűjtése jelentette az elsődleges feladatot. Nem volt egyszerű, le a kalappal mindkét csapat előtt! Az első félórában uraltuk a mérkőzést, a DVTK nem talált fogást rajtunk, csak hosszú labdákkal próbálkozott. Nem mentünk rájuk, nem a korábbi magasságban húztuk meg a presszingzónát, és azokat a hibákat sem követtük el, amit az előző hetekben. A félidő második részében fölénk kerekedett a Diósgyőr, mert ők is tudnak focizni, nem is akárhogyan. Mindkét gólt abból kaptuk, hogy a felívelt labda után a lepattanót nem tudtuk levédekezni, pedig erre készültünk. Hiába egyenlített a DVTK, tudtunk újítani, és ültek azok a kontráink, amit gyakoroltunk. Az viszont bosszantó, ha bemegy a büntető, akkor még marad két perc…, de hál’Istennek a kapusunk megfogta.” (dvtk.eu)

–Budafok 1–0

Kuttor Attila (Mezőkövesd): „Amit elképzeltünk a találkozón, az szerencsére működött, de ettől függetlenül, ha nem váltottuk volna gólra az egyik helyzetünket, akkor nem sikerült volna megnyernünk a mérkőzést. Már az első félidőben is megvoltak a lehetőségeink a gólszerzésre, akkor azonban még kimaradtak a helyzetek, viszont fordulás után sikerült gólra váltani az egyik lehetőségünket, aminek nagyon örülök.” (mezokovesdzsory.hu)

Csizmadia Csaba (Budafok): „Először is gratulálok a Mezőkövesdnek a győzelemhez. Azt gondolom, hogy ezen a mérkőzésen nem a jobbik csapat nyert. Nagyon jól játszott a csapatom, viszont nem szabad ilyen hibákat elkövetni, amiből a gólt is kaptuk, mert ezeket kihasználják az ellenfeleink, a másik dolog pedig az, hogy a helyzeteinket be kell lőni.” (mezokovesdzsory.hu)