A TrollFoci-Hálószaggató Esport csapata már Európában is bizonyít

Magyar sikerek a virtuális foci világából.

Alig néhány hónap leforgása alatt az egyik, ha nem a legnépszerűbb Esport együttesé nőtte ki magát Magyarországon a TrollFoci csapata, amely már az Európa Ligában is öregbítheti a gárda hírnevét.

A csapat magja már a tavalyi szezon során is együtt játszott, így nem meglepő az idei jó szereplésük sem, hiszen az elmúlt idényben is remekül teljesítettek és sikerült kiharcolniuk az EL-ben való indulási jogukat is.

Az áttörést mégis az idei kiírás jelenti a számukra, hiszen az együttes tovább erősödött és a TrollFoci támogatásával országos hírnévre tett szert, amelyre jelentősen rá is szolgál a kiváló teljesítményével.

A bajnokságból még 3 forduló van hátra, és a 4. helyen áll jelenleg a Trollfoci-Hálószaggató Esport csapata. Megelőzve többek között az UTE, az , a vagy éppen a DVSC Esport együttesét, így könnyen lehet, hogy a következő idény során is nemzetközi porondon bizonyíthat majd a csapat. Ami az idei kiírásban nem is megy ez idáig rosszul nekik, sőt…

Rögtön az első mérkőzésüket, könnyedén 3-0-ra megnyerték az csoportkörében az orosz SPAM VFC csapata ellen és ezzel a csoportjuk élére is ugrottak a srácok.

Ráadásul ezzel a győzelemmel nagy lépest tettek a továbbjutás felé is, hiszen itt csak odavágós rendszerben zajlanak a mérkőzések, így már a jövő héten a legjobb 32 együttes közé verekedheti magát a csapat.

A kedd esti összecsapás külön pikantériája, hogy a román Univ Cluj eSport csapatát fogadja majd a TrollFoci-Hálószaggató Esport gárdája, amit mindenképpen érdemes lesz követni a csapat Youtube csatornáján este 22 órától, hiszen történelmi tettet vihet véghez a csapat rögtön a második nemzetközi mérkőzésén.

Szurkoljunk tehát minél többen azért, hogy ez sikerülhessen nekik, és hogy a lehető legtovább jussanak a magyar csapatok a nemzetközi porondon!

