A szurkolóktól türelmet, az MLSZ-től jobb tájékoztatást kér a VAR miatt az egykori játékvezető

Az elmúlt hétvégén, az OTP Bank Liga 1. fordulójában debütált itthon a videóbíró rendszere. A VAR már az első mérkőzéseken számos alkalommal bevetésre került, segítségével büntetőt és piros lapot is ítéltek a játékvezetők.

Szabó Zsolt korábbi NB I-es játékvezető a DIGI Sport Reggeli Start című műsorában elemezte a hétvégi tapasztalatokat.

„Alapvetően jól debütált a rendszer, viszont nekünk, szurkolóknak kicsit türelmesnek kell lennünk, hiszen a játékvezetők is most tanulják a rendszert. Előfordulhat még, hogy hosszabb idő alatt születik meg egy döntés…A FIFA és az UEFA is mindig kihangsúlyozza, hogy nem az a lényeg, hogy gyors döntés szülessen, hanem hogy jó.” – mondta Szabó.

„Lesznek vitatott esetek, mert a labdarúgásnak vannak olyan keskeny mezsgyéi, amikor akár videóval, akár anélkül vitatkozhatunk az eseten. Egy edzőtáborban mikor a játékvezetők leülnek egy szobában, feltesznek egy videoklipet és szavazni kell, hogy az most szabálytalan volt, vagy sem, nyolc játékvezetőből négy büntetőt mond, a másik négy meg továbbot int. Az a legfontosabb, hogy azok az égbekiáltó hibák, amikor azt mondja valaki a stadionban, hogy ezt mindenki látta, csak az az egy ember nem, akinek a döntést kell hoznia, rossz döntést hoz, ezek meg fognak szűnni.”

„Továbbra is értékelni fogják a bírókat a pályán meghozott döntések alapján. Tehát ha a játékvezető hoz egy rossz ítéletet, de a videóbíró kihúzza a slamasztikából, a labdarúgás szempontjából jó döntés fog születni, ugyanakkor a játékvezető értékelésénél ez hibaként jelenik meg, hiszen nem saját maga hozta meg a jó döntést, hanem egy külső támogatás segítségével” – fogalmazott Szabó, aki hozzátette, ha a VAR-szobában ülők rossz tanácsot adnak a sporiknak, az nekik lesz felróva.

„A Magyar Labdarúgó Szövetségnek lenne nagyon komoly feladata, hogy ismeretterjesztő anyagokat bocsásson a szurkolók és az újságírók rendelkezésére, mert jelen pillanatban ebben nagyon rosszul állunk. A szurkolók tapogatóznak a sötétben. Ebben látom a fejlődés szükségességét, mert egy 15 másodperces klippel a mérkőzés előtt bemutatni, hogy miről szól a VAR, én azt gondolom, hogy nagyon kevés” – szólt oda keményen az egykori játékvezető.

