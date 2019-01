A szurkolóknál ők lettek 2018 Álomcsapatának tagjai

Az UEFA 2018. decmber 11-én, azaz egy hónapja indította el azt a voksolását, amelyen a szurkolók maguk alakíthatták ki a szerintük legjobb 11 focistából álló csapatot.

Ma pedig véget is ért a szavazás, amelyben mintegy 1,8 millió felhasználó vett részt.

Az olvasók ráadásul a felállást is meghatározhatták, amely szerint a 4-3-3-as szisztémában az elmúlt esztendő Álomcsapata az alábbi lett:

Kapus:

Marc-André ter Stegen (Barcelona) - 51,307 szavazat (30.4%)

Védők:

Sergio Ramos (Real Madrid) - 83,749 szavazat (49.7%)

Virgil van Dijk (Liverpool) - 77,890 szavazat (46.2%)

Raphaël Varane (Real Madrid) - 75,658 szavazat (44.9%)

Marcelo (Real Madrid) - 102,932 szavazat (61.1%)

Középpályások:

N'Golo Kanté (Chelsea) - 89,307 szavazat (53%)0)

Luka Modrić (Real Madrid) - 115,440 szavazat (68.5%)

Eden Hazard (Chelsea) - 97,613 szavazat (57.9%)

Támadók:

Kylian Mbappé (PSG) - 65,098 szavazat (38.6%)

Lionel Messi (Barcelona) - 107,326 szavazat (63.7%)

Cristiano Ronaldo (Real Madrid/Juventus) - 108,423 szavazat (64.3%)

🎇 #TeamOfTheYear 🎇



Check out the 11 stars that you voted as the best of 2018... 🔻🔻🔻 — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) 11 January 2019