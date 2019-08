A szurkolók megtalálták maguknak Paul Pogbát

Megint forr a levegő a francia focista körül.

A nyári átigazolási időszak egyik szappanoperája Paul Pogba jövője.

A francia középpályás maga is több alkalommal elmondta, hogy gondolkozik a váltáson és új kihívásokra vágyik.

Leginkább a Real Madriddal hozták szóba, hiszen Zinedine Zidane is kifejezte, hogy nagyon kedveli Pogba játékát és szívesen dolgozna együtt vele.

A United parádésan kezdte az idényt, ugyanis 4-0-val átgázoltak a -n, azt követően azonban 1-1-re végeztek a Wolves otthonában, majd hazai pályán kaptak ki a Crystal Palace-tól.

Ma pedig a Carrington-i edzőközpontjánál lévő egyik táblán üzentek Pogbának, kifejezve óhajukat, hogy nem bánnák a francia játékos távozását.

A cikk lejjebb folytatódik

Hogy ez a látványos akció - pirossal a "POGBA OUT" - "POGBA TAKARODJ" feliratot fújták a táblára - mennyire tükrözi az Old Trafford közönségének általános véleményét, azt nem tudjuk, de a United-szurkolók már a Wolves ellen kihagyott tizenegyes után is megtalálták a focistát a közösségi médiában, azaz úgy tűnik, hogy továbbra sem csitulnak az indulatok Pogba körül.

Kattints ide, látogass el a Goal Magyarország Facebook oldalára, és kövesd velünk ott is a focivilág legfrissebb eseményeit!