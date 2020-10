A szerbek kerete erősebb a miénknél – véli Marco Rossi

Marco Rossi szövetségi kapitány és a Bulgária ellen gólt szező Nikolics Nemanja válaszolt az újságíróknak Belgrádban, a vasárnapi Szerbia elleni -találkozó előtt.

A válogatott szombaton délelőtt 11 órakor egyórás edzésen vett részt a csütörtöki mérkőzés helyszínén Szófiában, majd az ebédet és a csendespihenőt követően elindult Belgrádba, ahol repülőgépe nem sokkal este hat óra előtt landolt. A tréningen – a klubjához már tegnap visszatérő Sallai Rolandot kivéve – minden játékos résztvett, vagyis mindenki egészséges. A hangsúly természetesen a regeneráláson és a taktikán volt ezúttal, hiszen ahogy azt a – már Belgrádban tartott – sajtótájékoztatón a szövetségi kapitány elmondta, sokat kivett a játékosokból a Bulgária elleni mérkőzés.

„A Szerbia elleni kezdőcsapatban 4-5 helyen egészen biztosan lesz változás a Bulgária ellenihez képest – kezdte Marco Rossi. – Természetesen most is folyamatosan figyeljük minden játékos fizikai állapotát és többen is vannak, akik valóban teljesen kihajtották magukat csütörtökön, ráadásul ezúttal ugyebár nem csak egy mérkőzés vár még ránk, hanem kettő, két igen erős ellenfél ellen, így jól kell sáfárkodnunk az erőnkkel, de emellett az elsődleges a játékosok egészsége.”

A szövetségi kapitány ezután az ellenfél erősségeiről is beszélt:

„A szerb nagyon jó csapat, így nem hiszem, hogy összességében előny lenne számunkra, hogy ők 120 percet játszottak Norvégia ellen, mivel a teljes keretük erősebb a miénknél, így akár a cserejátékosaikkal is nagyon jók, elég a két csapat keretének az értékét összehasonlítani. Aki kicsit is jártas a labdarúgás világában, nagyon jól tudja, hogy a szerb válogatott agilis, harcos focit játszik, így nekünk is ezeket az erényeinket kell kidomborítanunk, ha eredményesek akarunk lenni ellenük.”

A bolgárok elleni harmadik gól szerzője, Nikolics Nemanja is válaszotl az újságírók kérdéseire:

„Nagyon fontos számunkra ez a meccs, mert Szerbia és mi is csak egy győzelemmel tarthatjuk életben a győzelmi esélyeinket a Nemzetek Ligája-csoportunkban. Mindketten egy fontos győzelem után vagyunk, hiszen nekünk a Bulgária, nekik pedig a Norvágia elleni siker volt a legfontosabb a mostani 3 meccs közül, így kellő, de nem túlzott magabiztosságot ad számunkra, hogy azt a meccset megnyertük. Kitűnő csapat a szerb, nagyon oda kell figyelnünk ellenük. Nagyon motiváltan és precízen kell játszanunk ellenük, ha sikeresek akarunk lenni. Mindezeket figyelembe véve én jó meccsre számítok vasárnap este.”