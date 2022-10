A szerbek az Eb-selejtező sorsolást látva már ünnepelnek: „Magyarország messze a leggyengébb!"

Ahogy korábban már megírtuk, csupa kelet-európai ellenfelet kapott a válogatott a 2024-es Európa-bajnokság selejtezőcsoportjainak sorsolásán.

Marco Rossi szövetségi kapitány együttesét a Nemzetek Ligájában elért sikeres szereplésnek köszönhetően a legerősebb kalapból húzta ki az olaszok visszavonult világbajnok labdarúgója, Gianluca Zambrotta a frankfurti eseményen, majd ellenfélül a szerb, a montenegrói, a bolgár és a litván együttest kapta a G csoportba.

A magyar reakciókról már írtunk, és több a legtöbb csoport ellenfél hazai visszhangjait is összeszedtük már, azonban a szerb sajtóban megjelent értékeléseket szeretnénk most külön is kiemelni.

A magyar nyelven is megjelenő szerb rtv.rs portál véleménye szerint a fortuna velük volt a sorsolás pillanataiban, hiszen a lehető legkönnyebb csoportot kapták:

„Dragan Stojković – szövetségi kapitány – tanítványai elképesztően szerencsések voltak a sorsoláson, hiszen mind az ellenfelek minőségét, mind a távolságot illetően a legjobb csoportba kerültek."

A szerb portál ezután kitér a magyar válogatottra is:

„Magyarországot az első kalapból került be a csoportba, reálisan nézve messze leggyengébb csapat, amit kaphattunk volna onnan."

Marco Rossi tanítványai az első kalapból, még déli szomszédunk a másodikból várta a tegnapi sorsolást.

1. kalap:

Hollandia, Horvátország, Spanyolország, Olaszország, Dánia, Portugália, Belgium, Magyarország, Svájc, Lengyelország

2. kalap:

Franciaország, Ausztria, Csehország, Anglia, Wales, Izrael, Bosznia-Hercegovina, Szerbia, Skócia, Finnország

Kis összehasonlítás: még a magyar nemzeti csapat Anglia, Németország és Olaszország fémjelezte csoportban második lett az A divízióban , és az utolsó pillanatig versenyben volt a csoportelsőségért, addig Szerbia a B divízióban Norvégiát, Svédországot és Szlovéniát megmegelőzve végzett csoportja első helyén.

