A svéd kapitány Milánóba utazott, hogy Ibrahimoviccsal találkozzon

Milánóban találkozott Zlatan Ibrahimoviccsal a svéd labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya, Janne Andersson.

Az AC remek formában lévő támadója, valamint az 58 éves szakember azt követően egyeztetett egymással személyesen, hogy Ibrahimovic a közelmúltban úgy nyilatkozott: hiányzik az életéből a válogatott, és nyitott a visszatérésre.

Andersson csütörtökön a svéd szövetség honlapján közölte: amikor "Ibra" nyitottnak mutatkozott a játékra a válogatottban, fontosnak érezte, hogy minél előbb személyesen egyeztessen vele erről a kérdésről.

„Nagyon örülök, hogy ilyen gyorsan sikerült összehoznunk a találkozót, amely nagyon jó és kifizetődő volt, a végén pedig megállapodtunk abban, hogy folytatjuk a párbeszédet” – mondta a szakvezető.

