A stadionban hunyt el a Stuttgart kapitányának édesapja

A VfB Stuttgart hiába győzte le 2-1-re a Hertha BSC csapatát szombat délután a Bundesligában, túl sok okuk így sem volt az ünneplésre. A mérkőzést követően ugyanis elhunyt Herbert Gentner, a csapatkapitány Christian Gentner édesapja.

Chistian édesapja a helyszínen nézte végig, ahogy a fia végigjátszotta a mérőzést, majd ezt követően a VIP páholyban lett rosszul.

A Stuttgart hivatalosan is megerősítette a történteket, és kinyilvánították részvétüket Christian Gentner és családja számára.

Hasonlóan tett a Hertha BSC, valamint Gentner korábbi csapata, a Wolfsburg is, de a Bayern Münchenben szereplő Jerome Boateng is kifejezete együttérzését.

Everyone from Hertha would like to send their thoughts and condolences to Christian Gentner and his family after today's sad news.

Our thought are with former VfL player and current Stuttgart captain Christian Gentner, whose father passed away unexpectedly today at the VfB stadium following their game v Berlin. Our deepest condolences & best wishes are with Christian & his family during this difficult time. — VfL Wolfsburg EN (@VfLWolfsburg_EN) December 15, 2018