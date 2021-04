A Spotify alapítója készen áll beszállni az Arsenalba, de...

Az Arsenal rajongói tüntetnek Stan Kroenke ellen, követelik, hogy a tulaj adja el a klubot - potenciális utódjaként már fel is merült egy komoly jelölt.

Az Everton elleni pénteki meccs előtt ezernyi Arsenal-fan gyűlt össze az Emirates stadion előtt, hogy követeljék a többségi tulajdonos lemondását.

Daniel Ek, a Spotify alapítója twitteren már jelezte, hogy Arsenal-rajongóként szívesen beszállna a klub irányításába, ha Kroenke el szeretné adni a részesedését.

As a kid growing up, I’ve cheered for @Arsenal as long as I can remember. If KSE would like to sell Arsenal I'd be happy to throw my hat in the ring.