A sportigazgató állítja: a Bayern München és a Borussia Dortmund is figyeli a másodosztály csodagyerekét

Meglepő helyről, méghozzá a német másodosztályból igazolhat a Bayern München és a Borussia Dortmund - számolt be róla Spox. A Karlsruhe sportigazgatója, Timon Pauls azt állította a Badische Neueste Nachrichten újságnak, hogy Németország két legnagyobb klubja figyelemmel követi Louey Ben Farhat teljesítményét.

Sőt, más német élvonalbeli klubok, az Eintracht Frankfurt és a Bayer Leverkusen, az olasz Como és az Atalanta, valamint a francia Olympique Lyon és az OGC Nice is érdeklődik a játékos iránt.

A német portál arról ír, hogy a fentebb felsorolt összes együttes akkreditálta magát a Karlsruhe legutóbbi, Dynamo Dresden elleni 3-3-at hozó hazai bajnoki mérkőzésére. Emögött minden bizonnyal az állt, hogy az európai elitcsapatok megfigyelői szerették volna a saját szemükkel is látni a tunéziai tehetséget.

Ben Farhat hivatalosan a mögöttünk hagyott szezon felénél került fel a KSC A-keretéhez, és már akkor három találatot szerzett mindössze 12 Bundesliga 2-találkozón.

A 2025-26-os idényben annak ellenére lőtt öt gólt és osztott ki két gólpasszt 11 pályára lépés során, hogy augusztus végén lábközépcsonttörést szenvedett, ami miatt 14 fordulóig kidőlt.

