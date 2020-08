A Salzburgnak meglepő terve van Szoboszlai Dominikkal

Szoboszlai Dominik átigazolásával kapcsolatban viszonylag kevés hivatalos hír szokott érkezni. Azt is csak tippelhetjük, hogy mivel az AC mégsem szerződteti a kispadra a német Ralf Ragnick-ot, a magyar középpályás nem megy a piros-feketékhez.

A futballistán kívül vélhetően csak Christoph Freund, a Salzburg sportigazgatója tud konkrét információkat Szoboszlai Dominik jövőjével kapcsolatban. A klubvezető a Kronen Zeitungnak nyilatkozott és mondott új dolgot is.

„Sokan érdeklődnek Szoboszlai iránt, de célunk, hogy megtartsuk a játékost!” – mondta a sportigazgató.

Több csapat

Ezzel együtt azt is elismerte, hogy a Milan mellett, az ugyancsak olasz érdeklődését is. Ezzel együtt azt pletykának minősítette, hogy a francia , a spanyol Atlético Madrid és az angol is próbálkozik a labdarúgó megszerzésével. Ugyanakkor a Salzburgnak csak az számít, hogy melyik vevő ígér többet Szoboszlai játékjogáért.